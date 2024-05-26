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В Якутии частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 26.05.2024
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16:27 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/most-1948458994.html
В Якутии частично обрушился автомобильный мост
В Якутии частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 26.05.2024
В Якутии частично обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:27
2024-05-26T16:27
происшествия
жкх
алданский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики. "Автомобильный мост, находящийся на муниципальной дороге между поселком Нижний Куранах и селом Хатыстыр Алданского района, частично разрушен. В результате размытия талыми водами повело одну из опор, что привело к обрушению двух пролетов", - рассказали в оперштабе. По информации районной администрации, в понедельник комиссия оценит масштабы ущерба. "Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", - отметили в ведомстве. Власти рекомендовали водителям временно воздержаться от поездок в данном направлении.
https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
алданский район
республика саха (якутия)
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происшествия, жкх, алданский район, республика саха (якутия)
Происшествия, ЖКХ, Алданский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии частично обрушился автомобильный мост

Два пролета автомобильного моста в Якутии рухнули из-за размытия талыми водами

© Фото : Минтранс Якутии/TelegramАвтомобильный мост, частично разрушенный в результате размытия талыми водами в Алданском районе Якутии
Автомобильный мост, частично разрушенный в результате размытия талыми водами в Алданском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Минтранс Якутии/Telegram
Автомобильный мост, частично разрушенный в результате размытия талыми водами в Алданском районе Якутии
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ЯКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики.
«
"Автомобильный мост, находящийся на муниципальной дороге между поселком Нижний Куранах и селом Хатыстыр Алданского района, частично разрушен. В результате размытия талыми водами повело одну из опор, что привело к обрушению двух пролетов", - рассказали в оперштабе.
По информации районной администрации, в понедельник комиссия оценит масштабы ущерба.
"Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", - отметили в ведомстве.
Власти рекомендовали водителям временно воздержаться от поездок в данном направлении.
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ПроисшествияЖКХАлданский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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