В Якутии частично обрушился автомобильный мост
Два пролета автомобильного моста в Якутии рухнули из-за размытия талыми водами
© Фото : Минтранс Якутии/TelegramАвтомобильный мост, частично разрушенный в результате размытия талыми водами в Алданском районе Якутии
Автомобильный мост, частично разрушенный в результате размытия талыми водами в Алданском районе Якутии
ЯКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики.
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"Автомобильный мост, находящийся на муниципальной дороге между поселком Нижний Куранах и селом Хатыстыр Алданского района, частично разрушен. В результате размытия талыми водами повело одну из опор, что привело к обрушению двух пролетов", - рассказали в оперштабе.
По информации районной администрации, в понедельник комиссия оценит масштабы ущерба.
"Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", - отметили в ведомстве.
Власти рекомендовали водителям временно воздержаться от поездок в данном направлении.