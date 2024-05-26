https://ria.ru/20240526/most-1948458994.html

В Якутии частично обрушился автомобильный мост

В Якутии частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 26.05.2024

В Якутии частично обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:27

2024-05-26T16:27

2024-05-26T16:27

происшествия

жкх

алданский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Автомобильный мост между селами Нижний Куранах и Хатыстыр в Якутии частично обрушился из-за талых вод, сообщает оперативный штаб республики. "Автомобильный мост, находящийся на муниципальной дороге между поселком Нижний Куранах и селом Хатыстыр Алданского района, частично разрушен. В результате размытия талыми водами повело одну из опор, что привело к обрушению двух пролетов", - рассказали в оперштабе. По информации районной администрации, в понедельник комиссия оценит масштабы ущерба. "Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", - отметили в ведомстве. Власти рекомендовали водителям временно воздержаться от поездок в данном направлении.

https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html

алданский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, алданский район, республика саха (якутия)