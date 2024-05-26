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В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста - РИА Новости, 26.05.2024
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14:25 26.05.2024 (обновлено: 14:48 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста - РИА Новости, 26.05.2024
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста
В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:25
2024-05-26T14:48
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дон
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону."В результате отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.По его словам, никто не пострадал. Сухогруз отбуксировали к причалу, судовой ход не перекрыт. "Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет", — добавил представитель ведомства.Эту информацию подтвердили в РЖД.Как заявили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, сухогруз, находясь в акватории Дона в Ростовской области, врезался в опору моста и оказался на мелководье. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины ЧП.
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дон
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста

В Ростове-на-Дону сухогруз с металлом прошел в несудоходный пролет ж/д моста

© РИА Новости / Южная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкУниверсальный сухогруз "Зеленга", столкнувшийся с опорой моста через реку Дон из-за отказа рулевого управления
Универсальный сухогруз Зеленга, столкнувшийся с опорой моста через реку Дон из-за отказа рулевого управления - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Южная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Универсальный сухогруз "Зеленга", столкнувшийся с опорой моста через реку Дон из-за отказа рулевого управления
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону.
"В результате отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, никто не пострадал. Сухогруз отбуксировали к причалу, судовой ход не перекрыт.
"Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет", — добавил представитель ведомства.
Эту информацию подтвердили в РЖД.
Как заявили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, сухогруз, находясь в акватории Дона в Ростовской области, врезался в опору моста и оказался на мелководье. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины ЧП.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)РЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дон
 
 
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