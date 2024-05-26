https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста - РИА Новости, 26.05.2024
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста
В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:25
2024-05-26T14:25
2024-05-26T14:48
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948453914_17:0:1309:727_1920x0_80_0_0_c6a11d0a73f83c49ddb5d9e4f7825baf.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону."В результате отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.По его словам, никто не пострадал. Сухогруз отбуксировали к причалу, судовой ход не перекрыт. "Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет", — добавил представитель ведомства.Эту информацию подтвердили в РЖД.Как заявили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, сухогруз, находясь в акватории Дона в Ростовской области, врезался в опору моста и оказался на мелководье. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины ЧП.
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
дон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948453914_178:0:1147:727_1920x0_80_0_0_5023045efe0b6aa58e2daefbae54315e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дон
В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста
В Ростове-на-Дону сухогруз с металлом прошел в несудоходный пролет ж/д моста