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В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста - РИА Новости, 26.05.2024

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет моста

В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:25

2024-05-26T14:25

2024-05-26T14:48

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста, сообщил представитель управления МЧС России по региону."В результате отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста", — сказал собеседник агентства.По его словам, никто не пострадал. Сухогруз отбуксировали к причалу, судовой ход не перекрыт. "Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет", — добавил представитель ведомства.Эту информацию подтвердили в РЖД.Как заявили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, сухогруз, находясь в акватории Дона в Ростовской области, врезался в опору моста и оказался на мелководье. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины ЧП.

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https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дон