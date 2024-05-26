https://ria.ru/20240526/moshennik-1948471782.html

Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО

Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО - РИА Новости, 26.05.2024

Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО

Подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО, который 650 тысяч рублей обещал его супруге найти мужа, задержали под Петербургом, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:05

2024-05-26T18:05

2024-05-26T18:05

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО, который 650 тысяч рублей обещал его супруге найти мужа, задержали под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе специальной военной операции, на жительницу Красногвардейского района вышел некий мужчина, который обещал помочь. За данную услугу мужчина запросил 650 тыс рублей", - рассказали в ведомстве. Женщина с таким условием согласилась и передала новому знакомому всю сумму наличными. В последствии мужчина, не исполнив обещанное, перестал выходить на связь. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество). "В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника полицейскими была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 42-летний житель города Гатчина. У дома 4 по Объездному переулку он был задержан оперативниками уголовного розыска", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены бланки удостоверений ветеранской и общественной организаций, отпечатанные типографским способом, оттиски печатей, а также ряд орденов и медалей, как выяснила экспертиза, также бутафорских. Добавляется, что похищенные деньги частично изъяты - 80 тысяч рублей были возвращены потерпевшей.

https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

https://ria.ru/20240503/moshennichestvo-1943745759.html

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, россия