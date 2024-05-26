https://ria.ru/20240526/moshennik-1948471782.html
Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО
Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО - РИА Новости, 26.05.2024
Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО
Подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО, который 650 тысяч рублей обещал его супруге найти мужа, задержали под Петербургом, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:05
2024-05-26T18:05
2024-05-26T18:05
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948471016_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_2b3698973de4d1d80c8892ae8f21b32e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО, который 650 тысяч рублей обещал его супруге найти мужа, задержали под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе специальной военной операции, на жительницу Красногвардейского района вышел некий мужчина, который обещал помочь. За данную услугу мужчина запросил 650 тыс рублей", - рассказали в ведомстве. Женщина с таким условием согласилась и передала новому знакомому всю сумму наличными. В последствии мужчина, не исполнив обещанное, перестал выходить на связь. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество). "В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника полицейскими была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 42-летний житель города Гатчина. У дома 4 по Объездному переулку он был задержан оперативниками уголовного розыска", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены бланки удостоверений ветеранской и общественной организаций, отпечатанные типографским способом, оттиски печатей, а также ряд орденов и медалей, как выяснила экспертиза, также бутафорских. Добавляется, что похищенные деньги частично изъяты - 80 тысяч рублей были возвращены потерпевшей.
https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html
https://ria.ru/20240503/moshennichestvo-1943745759.html
санкт-петербург
красногвардейский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948471016_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c1586053166f876b7dca098bc1c7799c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Россия
Жителя Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с поиском бойца СВО
Житель Гатчины за 650 тыс руб обещал жене пропавшего в ходе СВО бойца найти его
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости.
Подозреваемого в мошенничестве с поиском пропавшего бойца СВО, который 650 тысяч рублей обещал его супруге найти мужа, задержали под Петербургом, сообщает пресс-служба
ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе специальной военной операции, на жительницу Красногвардейского района вышел некий мужчина, который обещал помочь. За данную услугу мужчина запросил 650 тыс рублей", - рассказали в ведомстве.
Женщина с таким условием согласилась и передала новому знакомому всю сумму наличными. В последствии мужчина, не исполнив обещанное, перестал выходить на связь. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника полицейскими была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 42-летний житель города Гатчина. У дома 4 по Объездному переулку он был задержан оперативниками уголовного розыска", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены бланки удостоверений ветеранской и общественной организаций, отпечатанные типографским способом, оттиски печатей, а также ряд орденов и медалей, как выяснила экспертиза, также бутафорских.
Добавляется, что похищенные деньги частично изъяты - 80 тысяч рублей были возвращены потерпевшей.