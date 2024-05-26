https://ria.ru/20240526/mask-1948406526.html

Маск сделал необычное заявление о войне

Маск сделал необычное заявление о войне - РИА Новости, 26.05.2024

Маск сделал необычное заявление о войне

Оружие, непосредственно управляемое человеком, уже не подходит для современных войны, заявил американский предприниматель Илон Маск заявил в Х. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T09:24

2024-05-26T09:24

2024-05-26T09:29

в мире

сша

илон маск

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Оружие, непосредственно управляемое человеком, уже не подходит для современных войны, заявил американский предприниматель Илон Маск заявил в Х."Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — написал он.Так Маск отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники станут будущим войны.Сакс добавил, что, если США не смогут осознать это в скором времени, это в корне изменит мровой баланс сил.

https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html

сша

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в мире, сша, илон маск