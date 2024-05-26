https://ria.ru/20240526/mask-1948406526.html
Маск сделал необычное заявление о войне
Маск сделал необычное заявление о войне - РИА Новости, 26.05.2024
Маск сделал необычное заявление о войне
Оружие, непосредственно управляемое человеком, уже не подходит для современных войны, заявил американский предприниматель Илон Маск заявил в Х. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:24
2024-05-26T09:24
2024-05-26T09:29
в мире
сша
илон маск
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Оружие, непосредственно управляемое человеком, уже не подходит для современных войны, заявил американский предприниматель Илон Маск заявил в Х."Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — написал он.Так Маск отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники станут будущим войны.Сакс добавил, что, если США не смогут осознать это в скором времени, это в корне изменит мровой баланс сил.
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
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в мире, сша, илон маск
Маск сделал необычное заявление о войне
Маск: управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего
Оружие, непосредственно управляемое человеком, уже не подходит для современных войны, заявил американский предприниматель Илон Маск заявил в Х
.
"Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — написал он.
Так Маск отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники станут будущим войны.
Сакс добавил, что, если США не смогут осознать это в скором времени, это в корне изменит мровой баланс сил.