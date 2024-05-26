https://ria.ru/20240526/lyubov-1948490405.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна" - РИА Новости, 26.05.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников ХХХII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив, что форум помог многим... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:33
2024-05-26T20:33
2024-05-26T20:33
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761775639_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_12bca2860bf09fc3c5d1c7e569156e8d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников ХХХII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив, что форум помог многим участникам встретить настоящую любовь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "И конечно, в Год семьи особенно приятно отметить, что за время своего существования фестиваль "Российская студенческая весна" помог многим из участников не только состояться на творческом поприще, но и встретить настоящую любовь", - говорится в тексте телеграммы. Президент также добавил, что Студвесна дарит возможность проявить свои таланты и способности в различных сферах, а также пройти хорошую профессиональную школу у экспертов и наставников проекта. Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что форум даст старт интересным идеям и инициативам, станет ярким и незабываемым праздником.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761775639_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_76209dcc7ae5fc9e248afa76c6beb5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"
Путин: "Российская студенческая весна" помогла многим встретить настоящую любовь