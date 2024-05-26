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"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч" - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 26.05.2024 (обновлено: 21:21 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/lutsenko-1948469068.html
"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч"
"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч" - РИА Новости, 26.05.2024
"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч"
Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:44
2024-05-26T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".По его словам, президент России Владимир Путин знает, что мобилизация никак не поможет ВСУ, поэтому, на его взгляд, российские войска будут растягивать фронт и готовить удар."Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году", — заявил Луценко.По мнению экс-генпрокурора, летом Россия будет давить с разных направлений, а ВСУ не будут знать, где конкретно начнется наступления российских военных."А осенью в США выборы, и вот тут произойдет "момент Ч", — спрогнозировал он.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30. Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.
https://ria.ru/20240526/general-1948494515.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сумская область
"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч"

Луценко: российские военные растянут фронт и атакуют с неожиданного направления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, президент России Владимир Путин знает, что мобилизация никак не поможет ВСУ, поэтому, на его взгляд, российские войска будут растягивать фронт и готовить удар.
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"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году", — заявил Луценко.
По мнению экс-генпрокурора, летом Россия будет давить с разных направлений, а ВСУ не будут знать, где конкретно начнется наступления российских военных.
"А осенью в США выборы, и вот тут произойдет "момент Ч", — спрогнозировал он.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30. Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.
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