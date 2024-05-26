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Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска - РИА Новости, 26.05.2024
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09:18 26.05.2024 (обновлено: 09:19 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/lugansk-1948405205.html
Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска
Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска - РИА Новости, 26.05.2024
Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска
Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от посещения региона,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:18
2024-05-26T09:19
луганск
россия
алчевск
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от посещения региона, обратив внимание на отремонтированные улицы, завод и настроение граждан. "Впервые я побывал там (в Луганске - ред.) в 2015 году. В то время мы организовали поставку гуманитарной помощи для детей и продолжали заниматься этим каждый год. Я был в Алчевске, Луганске и других местах. В этот раз я поехал, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли с регионом, и был приятно удивлен тем, что увидел. Речь идет не только об отремонтированных улицах. Я увидел заново отстроенный завод. Более того, я увидел, что сами люди стали гораздо сильнее и счастливее от того, что у них наконец началась новая жизнь", - сказал Хирш. Он добавил, что у жителей Луганска "появилось ощущение, что кто-то о них заботится и дает возможности развиваться и развивать страну". Бизнесмен отметил, что у него нет проблем с австрийскими властями из-за его гуманитарной деятельности в регионах России, но если такое произойдет, то он "найдет, что им ответить так, чтобы не возникало проблем в дальнейшем". Хирш подчеркнул, что готов к сотрудничеству с Россией и к любым предложениям от нее.
https://ria.ru/20230704/vpechatlenie-1882049568.html
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луганск, россия, алчевск, в мире
Луганск, Россия, Алчевск, В мире
Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска

Австрийский бизнесмен Хирш обратил внимание на настроение людей в Луганске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от посещения региона, обратив внимание на отремонтированные улицы, завод и настроение граждан.
"Впервые я побывал там (в Луганске - ред.) в 2015 году. В то время мы организовали поставку гуманитарной помощи для детей и продолжали заниматься этим каждый год. Я был в Алчевске, Луганске и других местах. В этот раз я поехал, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли с регионом, и был приятно удивлен тем, что увидел. Речь идет не только об отремонтированных улицах. Я увидел заново отстроенный завод. Более того, я увидел, что сами люди стали гораздо сильнее и счастливее от того, что у них наконец началась новая жизнь", - сказал Хирш.
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Он добавил, что у жителей Луганска "появилось ощущение, что кто-то о них заботится и дает возможности развиваться и развивать страну".
Бизнесмен отметил, что у него нет проблем с австрийскими властями из-за его гуманитарной деятельности в регионах России, но если такое произойдет, то он "найдет, что им ответить так, чтобы не возникало проблем в дальнейшем".
Хирш подчеркнул, что готов к сотрудничеству с Россией и к любым предложениям от нее.
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