Австрийский бизнесмен рассказал о впечатлениях от посещения Луганска
Австрийский бизнесмен Хирш обратил внимание на настроение людей в Луганске
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от посещения региона, обратив внимание на отремонтированные улицы, завод и настроение граждан.
"Впервые я побывал там (в Луганске - ред.) в 2015 году. В то время мы организовали поставку гуманитарной помощи для детей и продолжали заниматься этим каждый год. Я был в Алчевске, Луганске и других местах. В этот раз я поехал, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли с регионом, и был приятно удивлен тем, что увидел. Речь идет не только об отремонтированных улицах. Я увидел заново отстроенный завод. Более того, я увидел, что сами люди стали гораздо сильнее и счастливее от того, что у них наконец началась новая жизнь", - сказал Хирш.
Журналист рассказал, что произвело на него особое впечатление в Донбассе
4 июля 2023, 07:25
Он добавил, что у жителей Луганска "появилось ощущение, что кто-то о них заботится и дает возможности развиваться и развивать страну".
Бизнесмен отметил, что у него нет проблем с австрийскими властями из-за его гуманитарной деятельности в регионах России, но если такое произойдет, то он "найдет, что им ответить так, чтобы не возникало проблем в дальнейшем".
Хирш подчеркнул, что готов к сотрудничеству с Россией и к любым предложениям от нее.