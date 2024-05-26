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Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием - РИА Новости, 26.05.2024
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:19
2024-05-26T13:19
2024-05-26T13:48
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают безысходность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина."Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", - сказал Лавров, комментируя разговоры на Западе об ударах американским оружием по территории РФ.Он подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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россия, украина, сергей лавров, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире, США
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность