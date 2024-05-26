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Следующий выход космонавтов с МКС запланировали на конец 2024 года - РИА Новости, 26.05.2024
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03:04 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/kosmos-1948389103.html
Следующий выход космонавтов с МКС запланировали на конец 2024 года
Следующий выход космонавтов с МКС запланировали на конец 2024 года - РИА Новости, 26.05.2024
Следующий выход космонавтов с МКС запланировали на конец 2024 года
Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на конец 2024 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T03:04
2024-05-26T03:04
космос - риа наука
земля
олег кононенко
николай чуб
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на конец 2024 года, заявил РИА Новости исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Планируется один в конце года", - сказал Крикалев. Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 25 апреля. Для Олега Кононенко и Николая Чуба это стал второй выход за время их экспедиции. Ранее Кононенко заявлял, что изначально в рамках экспедиции предполагалось четыре выхода в открытый космос: два в 2023 году и еще два в 2024-м. Однако второй выход в 2023 году пришлось перенести из-за того, что на МКС не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование. Кононенко и Чуб находятся на МКС с 21 сентября 2023 года. Вернуться на Землю они должны вместе с американкой Трейси Дайсон в сентябре 2024 года. В основной экипаж следующей экспедиции на МКС входят россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и американец Дональд Петтит.
https://ria.ru/20240523/kosmos-1947833287.html
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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, сергей крикалев
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Сергей Крикалев
Следующий выход космонавтов с МКС запланировали на конец 2024 года

Крикалев: Кононенко и Чуб совершат еще один выход в открытый космос в этом году

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на конец 2024 года, заявил РИА Новости исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Планируется один в конце года", - сказал Крикалев.
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Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 25 апреля. Для Олега Кононенко и Николая Чуба это стал второй выход за время их экспедиции. Ранее Кононенко заявлял, что изначально в рамках экспедиции предполагалось четыре выхода в открытый космос: два в 2023 году и еще два в 2024-м. Однако второй выход в 2023 году пришлось перенести из-за того, что на МКС не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование.
Кононенко и Чуб находятся на МКС с 21 сентября 2023 года. Вернуться на Землю они должны вместе с американкой Трейси Дайсон в сентябре 2024 года. В основной экипаж следующей экспедиции на МКС входят россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и американец Дональд Петтит.
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