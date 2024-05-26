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Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/konflikt-1948504696.html
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием - РИА Новости, 26.05.2024
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием
Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:32
2024-05-26T23:32
специальная военная операция на украине
россия
польша
венгрия
виктор орбан
радослав сикорский
в мире
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БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны.
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россия, польша, венгрия, виктор орбан, радослав сикорский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Венгрия, Виктор Орбан, Радослав Сикорский, В мире
Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием

Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Военные последствия". Венгерский эксперт прокомментировал интервью Путина
14 марта, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаВенгрияВиктор ОрбанРадослав СикорскийВ мире
 
 
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