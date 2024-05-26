https://ria.ru/20240526/konflikt-1948504696.html

Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием

Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием - РИА Новости, 26.05.2024

Орбан предупредил о худшем сценарии с ядерным оружием

Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:32

2024-05-26T23:32

2024-05-26T23:32

специальная военная операция на украине

россия

польша

венгрия

виктор орбан

радослав сикорский

в мире

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БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться наихудшие сценарии, о которых они не думали в начале конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ означает начало мировой войны.

https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html

россия

польша

венгрия

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россия, польша, венгрия, виктор орбан, радослав сикорский, в мире