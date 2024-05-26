Рейтинг@Mail.ru
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/konflikt-1948503505.html
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС - РИА Новости, 26.05.2024
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС
Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:10
2024-05-26T23:10
специальная военная операция на украине
венгрия
брюссель
европа
виктор орбан
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88150fa40524ee865410a6819794ca68.jpg
БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны", — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. Ранее Орбан заявил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
венгрия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577699464_480:0:2757:1708_1920x0_80_0_0_abcd88bc23e24eccbc4296bdb695fe44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, НАТО, В мире
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС

Орбан: военный психоз в Брюсселе может стать прелюдией к третьей мировой войне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны", — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
Ранее Орбан заявил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияБрюссельЕвропаВиктор ОрбанНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала