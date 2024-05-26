https://ria.ru/20240526/konflikt-1948503505.html

Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС

Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС - РИА Новости, 26.05.2024

Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС

Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:10

2024-05-26T23:10

2024-05-26T23:10

специальная военная операция на украине

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европа

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БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны", — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. Ранее Орбан заявил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, нато, в мире