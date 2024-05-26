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Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС - РИА Новости, 26.05.2024
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС
Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:10
2024-05-26T23:10
2024-05-26T23:10
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БУДАПЕШТ, 26 мая — РИА Новости. Нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны", — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. Ранее Орбан заявил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркнул он.
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венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, НАТО, В мире
Орбан предупредил о риске третьей мировой войны из-за политики ЕС
Орбан: военный психоз в Брюсселе может стать прелюдией к третьей мировой войне