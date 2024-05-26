https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html

Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 26.05.2024

Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:27

2024-05-26T15:27

2024-05-26T19:41

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

абхазия

южная осетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467930_0:43:2870:1657_1920x0_80_0_0_10408dac4e4e72fd4780d79697b03931.png

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, соответствующий пост он опубликовал в Х."Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", — написал он.Кобахидзе также добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что несколько стран Европейского союза обдумывают санкции против Тбилиси, включая приостановку безвизового режима.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html

https://ria.ru/20240523/deoligarkhizatsiya-1947777562.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

грузия

абхазия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, абхазия, южная осетия