Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию
Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, соответствующий пост он опубликовал в Х.
"Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", — написал он.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазиии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает их независимыми государствами и считает своими регионами.
Кобахидзе также добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.
Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что несколько стран Европейского союза обдумывают санкции против Тбилиси, включая приостановку безвизового режима.
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Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.