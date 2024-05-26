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Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 26.05.2024
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15:27 26.05.2024 (обновлено: 19:41 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html
Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию
Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 26.05.2024
Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:27
2024-05-26T19:41
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
абхазия
южная осетия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, соответствующий пост он опубликовал в Х."Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", — написал он.Кобахидзе также добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что несколько стран Европейского союза обдумывают санкции против Тбилиси, включая приостановку безвизового режима.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html
https://ria.ru/20240523/deoligarkhizatsiya-1947777562.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, абхазия, южная осетия
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Абхазия, Южная Осетия
Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, соответствующий пост он опубликовал в Х.
"Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", — написал он.
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Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазиии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает их независимыми государствами и считает своими регионами.

Кобахидзе также добавил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году.
Издание Foreign Policy сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван. Газета Financial Times писала, что несколько стран Европейского союза обдумывают санкции против Тбилиси, включая приостановку безвизового режима.
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Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеАбхазияЮжная Осетия
 
 
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