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Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение - РИА Новости, 26.05.2024
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11:19 26.05.2024 (обновлено: 11:31 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html
Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение
Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение - РИА Новости, 26.05.2024
Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение
Армия КНДР готова принять военные ответные меры на провокации Южной Кореи, угрожающие суверенитету Пхеньяна, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:19
2024-05-26T11:31
в мире
южная корея
пхеньян
сеул
ким чен ын
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Армия КНДР готова принять военные ответные меры на провокации Южной Кореи, угрожающие суверенитету Пхеньяна, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи."Мы никогда не пересекали северную пограничную линию, о которой говорит Республика Корея. Мы уже предупреждали, что примем необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности. Мы официально предупреждаем, что никогда не сможем смириться с продолжающимся посягательством на наш морской суверенитет и что в любой момент мы можем применить свои силы самообороны на воде или под водой", — говорится в сообщении.Ким Ган Ир добавил, что суда Южной Кореи часто пересекают границу КНДР, и это чревато опасными последствиями. Если произойдет какой-либо инцидент, Сеул будет нести полную ответственность за нарушение морского суверенитета Северной Кореи. Если РК отказывается уважать морскую границу КНДР, то Пхеньян должен заставить Южную Корею бояться ее пересекать, заключил замминистра.Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР.
https://ria.ru/20240429/kndr-1942986147.html
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в мире, южная корея, пхеньян, сеул, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Сеул, Ким Чен Ын
Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение

ЦТАК: КНДР примет военные меры в ответ на провокации Южной Кореи

© Фото : KCNAПраздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : KCNA
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Армия КНДР готова принять военные ответные меры на провокации Южной Кореи, угрожающие суверенитету Пхеньяна, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Мы никогда не пересекали северную пограничную линию, о которой говорит Республика Корея. Мы уже предупреждали, что примем необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности. Мы официально предупреждаем, что никогда не сможем смириться с продолжающимся посягательством на наш морской суверенитет и что в любой момент мы можем применить свои силы самообороны на воде или под водой", — говорится в сообщении.
Ким Ган Ир добавил, что суда Южной Кореи часто пересекают границу КНДР, и это чревато опасными последствиями. Если произойдет какой-либо инцидент, Сеул будет нести полную ответственность за нарушение морского суверенитета Северной Кореи. Если РК отказывается уважать морскую границу КНДР, то Пхеньян должен заставить Южную Корею бояться ее пересекать, заключил замминистра.
Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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В миреЮжная КореяПхеньянСеулКим Чен Ын
 
 
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