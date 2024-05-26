https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html

Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение

Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение - РИА Новости, 26.05.2024

Готовы применить. КНДР сделала угрожающее предупреждение

Армия КНДР готова принять военные ответные меры на провокации Южной Кореи, угрожающие суверенитету Пхеньяна, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:19

2024-05-26T11:19

2024-05-26T11:31

в мире

южная корея

пхеньян

сеул

ким чен ын

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Армия КНДР готова принять военные ответные меры на провокации Южной Кореи, угрожающие суверенитету Пхеньяна, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи."Мы никогда не пересекали северную пограничную линию, о которой говорит Республика Корея. Мы уже предупреждали, что примем необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности. Мы официально предупреждаем, что никогда не сможем смириться с продолжающимся посягательством на наш морской суверенитет и что в любой момент мы можем применить свои силы самообороны на воде или под водой", — говорится в сообщении.Ким Ган Ир добавил, что суда Южной Кореи часто пересекают границу КНДР, и это чревато опасными последствиями. Если произойдет какой-либо инцидент, Сеул будет нести полную ответственность за нарушение морского суверенитета Северной Кореи. Если РК отказывается уважать морскую границу КНДР, то Пхеньян должен заставить Южную Корею бояться ее пересекать, заключил замминистра.Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР.

https://ria.ru/20240429/kndr-1942986147.html

южная корея

пхеньян

сеул

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в мире, южная корея, пхеньян, сеул, ким чен ын