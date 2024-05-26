https://ria.ru/20240526/kharkov-1948465477.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:17
2024-05-26T17:17
2024-05-26T17:19
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или в области - выясняем", - написал Терехов. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе во время воздушной тревоги