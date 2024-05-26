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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 26.05.2024 (обновлено: 17:19 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/kharkov-1948465477.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:17
2024-05-26T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или в области - выясняем", - написал Терехов. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе во время воздушной тревоги

© РИА НовостиПожарная машина в Харькове
Пожарная машина в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
Пожарная машина в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или в области - выясняем", - написал Терехов.
На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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