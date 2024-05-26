https://ria.ru/20240526/kharkov-1948465477.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:17

2024-05-26T17:17

2024-05-26T17:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или в области - выясняем", - написал Терехов. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины