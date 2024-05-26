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"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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06:15 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/katastrofa-1948395327.html
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ
Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:15
2024-05-26T06:15
в мире
новая каледония
франция
майотта
эммануэль макрон
французская гвиана
французская полинезия
реюньон
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, пишет обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно—территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане."Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель. Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование."Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
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новая каледония
франция
майотта
французская гвиана
французская полинезия
реюньон
индийский океан
тихий океан
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в мире, новая каледония, франция, майотта, эммануэль макрон, французская гвиана, французская полинезия, реюньон, индийский океан, тихий океан
В мире, Новая Каледония, Франция, Майотта, Эммануэль Макрон, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Реюньон, Индийский океан, Тихий океан
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ

Spectator: империя Макрона разваливается на части

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает центральный полицейский участок в Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, пишет обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.
Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно—территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.
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"Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.
Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель.
Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование.
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"Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.
Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.
В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреНовая КаледонияФранцияМайоттаЭммануэль МакронФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеюньонИндийский океанТихий океан
 
 
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