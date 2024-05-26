https://ria.ru/20240526/katastrofa-1948395327.html

"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ

"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024

"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ

Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:15

2024-05-26T06:15

2024-05-26T06:15

в мире

новая каледония

франция

майотта

эммануэль макрон

французская гвиана

французская полинезия

реюньон

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, пишет обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно—территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане."Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель. Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование."Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240523/makron-1947810413.html

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франция

майотта

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