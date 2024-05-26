https://ria.ru/20240526/katastrofa-1948395327.html
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ
Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:15
2024-05-26T06:15
2024-05-26T06:15
в мире
новая каледония
франция
майотта
эммануэль макрон
французская гвиана
французская полинезия
реюньон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947832922_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c72e53cc27a9d84870dc4a1a74add32.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, пишет обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно—территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане."Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель. Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование."Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947810413.html
новая каледония
франция
майотта
французская гвиана
французская полинезия
реюньон
индийский океан
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947832922_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b315addeffaa5c0d2b33b332d240001d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция, майотта, эммануэль макрон, французская гвиана, французская полинезия, реюньон, индийский океан, тихий океан
В мире, Новая Каледония, Франция, Майотта, Эммануэль Макрон, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Реюньон, Индийский океан, Тихий океан
"Разваливается на глазах". Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ
Spectator: империя Макрона разваливается на части
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне, пишет обозреватель британского журнала Spectator
Джонатан Миллер.
Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта
в Индийском океане
и особое административно—территориальное образование Новая Каледония
в Тихом океане
.
"Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", — заметил журналист.
Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель.
Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование.
"Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", — заключил он.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.
Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.
В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>