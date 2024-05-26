https://ria.ru/20240526/irak-1948386341.html
При взрыве в Ираке пострадали шесть человек, пишет Reuters
При взрыве в Ираке пострадали шесть человек, пишет Reuters - РИА Новости, 26.05.2024
При взрыве в Ираке пострадали шесть человек, пишет Reuters
По меньшей мере шесть человек получили ранения, ещё двое бойцов суннитского ополчения "Ас-Сахва" погибли при срабатывании взрывного устройства к северу от... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:44
2024-05-26T01:44
2024-05-26T03:46
в мире
ирак
багдад (город)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения, ещё двое бойцов суннитского ополчения "Ас-Сахва" погибли при срабатывании взрывного устройства к северу от столицы Ирака Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Два бойца иракских проправительственных суннитских племенных сил "Ас-Сахва" были убиты при срабатывании взрывного устройства на контрольно-пропускном пункте в Хан Бени-Саад в 50 километрах (30 милях) к северу от Багдада", - говорится в сообщении. По данным Рейтер, при взрыве пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе пять иракских солдат.
https://ria.ru/20240518/irak-1946821814.html
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в мире, ирак, багдад (город)
В мире, Ирак, Багдад (город)
При взрыве в Ираке пострадали шесть человек, пишет Reuters
Reuters: при взрыве к северу от Багдада шесть человек получили ранения