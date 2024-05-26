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СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США - РИА Новости, 26.05.2024
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18:15 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/gyulen-1948473043.html
СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США
СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США - РИА Новости, 26.05.2024
СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США
Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:15
2024-05-26T18:15
в мире
сша
турция
фетхуллах гюлен
feto
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его нынешнее местоположение держится в тайне, пишет газета Aydınlık. "Лидер террористов Фетуллах Гюлен был вывезен из дома, где он живет в США. Племянник Гюлена Эбуселеме Гюлен заявил, что Джевдет Тюркёлю, один из руководителей FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворта в 2016 г – ред.), увез лидера террористов в другое место. Утверждается, что Тюркёлю пытался держать Гюлена подальше от других руководителей организации", - пишет издание. Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти Гюлена, но информация не получала своего подтверждения. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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в мире, сша, турция, фетхуллах гюлен, feto
В мире, США, Турция, Фетхуллах Гюлен, FETO
СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США

Aydnlk: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США

© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его нынешнее местоположение держится в тайне, пишет газета Aydınlık.
"Лидер террористов Фетуллах Гюлен был вывезен из дома, где он живет в США. Племянник Гюлена Эбуселеме Гюлен заявил, что Джевдет Тюркёлю, один из руководителей FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворта в 2016 г – ред.), увез лидера террористов в другое место. Утверждается, что Тюркёлю пытался держать Гюлена подальше от других руководителей организации", - пишет издание.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти Гюлена, но информация не получала своего подтверждения.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Возможности для переворотов в Турции остались в прошлом, заявил Эрдоган
20 мая, 15:57
 
В миреСШАТурцияФетхуллах ГюленFETO
 
 
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