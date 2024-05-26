СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США
Aydnlk: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США
© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его нынешнее местоположение держится в тайне, пишет газета Aydınlık.
"Лидер террористов Фетуллах Гюлен был вывезен из дома, где он живет в США. Племянник Гюлена Эбуселеме Гюлен заявил, что Джевдет Тюркёлю, один из руководителей FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворта в 2016 г – ред.), увез лидера террористов в другое место. Утверждается, что Тюркёлю пытался держать Гюлена подальше от других руководителей организации", - пишет издание.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти Гюлена, но информация не получала своего подтверждения.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.