https://ria.ru/20240526/gyulen-1948473043.html

СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США

СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США - РИА Новости, 26.05.2024

СМИ: обвиняемого в попытке переворота в Турции Гюлена вывезли из дома в США

Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:15

2024-05-26T18:15

2024-05-26T18:15

в мире

сша

турция

фетхуллах гюлен

feto

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148380/26/1483802641_0:214:4173:2561_1920x0_80_0_0_2e744589d22a7b814e206b09b1ba5db4.jpg

АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецкими властями в организации попытки госпереворота в 2016 году, вывезен из своего дома, его нынешнее местоположение держится в тайне, пишет газета Aydınlık. "Лидер террористов Фетуллах Гюлен был вывезен из дома, где он живет в США. Племянник Гюлена Эбуселеме Гюлен заявил, что Джевдет Тюркёлю, один из руководителей FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворта в 2016 г – ред.), увез лидера террористов в другое место. Утверждается, что Тюркёлю пытался держать Гюлена подальше от других руководителей организации", - пишет издание. Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти Гюлена, но информация не получала своего подтверждения. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20240520/erdogan-1947226278.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, турция, фетхуллах гюлен, feto