https://ria.ru/20240526/gorlovka-1948398137.html

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 26.05.2024

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести

Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:36

2024-05-26T07:36

2024-05-26T07:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

денис пушилин

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В субботу мэр сообщал, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. "По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 25.05.2024 г., возросло до шести", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, происшествия, россия