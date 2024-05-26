https://ria.ru/20240526/gorlovka-1948398137.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 26.05.2024
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести
Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:36
2024-05-26T07:36
2024-05-26T07:42
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В субботу мэр сообщал, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. "По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 25.05.2024 г., возросло до шести", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
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Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до шести