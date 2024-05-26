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Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 26.05.2024 (обновлено: 07:42 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/gorlovka-1948398137.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести - РИА Новости, 26.05.2024
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести
Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:36
2024-05-26T07:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В субботу мэр сообщал, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. "По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 25.05.2024 г., возросло до шести", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Происшествия, Россия
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести

Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до шести

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Горловке
Последствия атаки БПЛА в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
В субботу мэр сообщал, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
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"По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 25.05.2024 г., возросло до шести", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоДенис ПушилинПроисшествияРоссия
 
 
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