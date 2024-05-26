Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ges-1948431891.html
Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс
Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс - РИА Новости, 26.05.2024
Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс
Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:54
2024-05-26T12:54
жкх
украина
херсонская область
россия
виталий гур
владимир сальдо
российская академия наук
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_cdf713343e348d4a844e193a7a3e23d2.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова."Он пояснил, что для оценки рисков затопления надо понимать, с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или, например, обводнения дельты либо в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику", — пишет издание.Болгов добавил, что затопление отдельных участков земли и построек возможно, но это не нанесет большого вреда России. Энергодар и Запорожская АЭС находятся в безопасности, подчеркнул эксперт.Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов Днепрогэс даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет сброс воды. По его словам, потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра. В свою очередь, Рогов сообщил, что шлюзы на Днепрогэс остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы.При этом, по его словам, открытие всех шлюзов Днепрогэс может грозить разрушением самой плотины, которая уже давно не ремонтировалась.
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html
https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html
https://ria.ru/20240525/dnepr-1948319668.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_d96cd63bd94a6673a3f35ff291e4abb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, украина, херсонская область , россия, виталий гур, владимир сальдо, российская академия наук, запорожская аэс
ЖКХ, Украина, Херсонская область , Россия, Виталий Гур, Владимир Сальдо, Российская академия наук, Запорожская АЭС
Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс

Гидролог Болгов: сброс воды на Днепрогэс мог быть использован в военных целях

CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov / Днепровская ГЭС
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov /
Днепровская ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова.
"Он пояснил, что для оценки рисков затопления надо понимать, с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или, например, обводнения дельты либо в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику", — пишет издание.
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс
25 мая, 18:11
Болгов добавил, что затопление отдельных участков земли и построек возможно, но это не нанесет большого вреда России. Энергодар и Запорожская АЭС находятся в безопасности, подчеркнул эксперт.
Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов Днепрогэс даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Восстановлением Днепрогэс займется Россия, уверен Рогов
26 марта, 11:49
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет сброс воды. По его словам, потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра. В свою очередь, Рогов сообщил, что шлюзы на Днепрогэс остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы.
При этом, по его словам, открытие всех шлюзов Днепрогэс может грозить разрушением самой плотины, которая уже давно не ремонтировалась.
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре
25 мая, 14:47
 
ЖКХУкраинаХерсонская областьРоссияВиталий ГурВладимир СальдоРоссийская академия наукЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала