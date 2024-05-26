Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс
Гидролог Болгов: сброс воды на Днепрогэс мог быть использован в военных целях
Днепровская ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова.
"Он пояснил, что для оценки рисков затопления надо понимать, с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или, например, обводнения дельты либо в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику", — пишет издание.
Болгов добавил, что затопление отдельных участков земли и построек возможно, но это не нанесет большого вреда России. Энергодар и Запорожская АЭС находятся в безопасности, подчеркнул эксперт.
Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов Днепрогэс даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет сброс воды. По его словам, потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра. В свою очередь, Рогов сообщил, что шлюзы на Днепрогэс остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы.
При этом, по его словам, открытие всех шлюзов Днепрогэс может грозить разрушением самой плотины, которая уже давно не ремонтировалась.