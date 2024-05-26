https://ria.ru/20240526/ges-1948431891.html

Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс

Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс - РИА Новости, 26.05.2024

Эксперт раскрыл, зачем Украина могла открыть шлюз на Днепрогэс

Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:54

2024-05-26T12:54

2024-05-26T12:54

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, передает РБК со ссылкой на доктора технических наук и заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова."Он пояснил, что для оценки рисков затопления надо понимать, с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или, например, обводнения дельты либо в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику", — пишет издание.Болгов добавил, что затопление отдельных участков земли и построек возможно, но это не нанесет большого вреда России. Энергодар и Запорожская АЭС находятся в безопасности, подчеркнул эксперт.Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов Днепрогэс даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет сброс воды. По его словам, потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра. В свою очередь, Рогов сообщил, что шлюзы на Днепрогэс остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы.При этом, по его словам, открытие всех шлюзов Днепрогэс может грозить разрушением самой плотины, которая уже давно не ремонтировалась.

https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html

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жкх, украина, херсонская область , россия, виталий гур, владимир сальдо, российская академия наук, запорожская аэс