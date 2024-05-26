Рейтинг@Mail.ru
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 26.05.2024 (обновлено: 16:04 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/germaniya-1948445190.html
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ - РИА Новости, 26.05.2024
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ
Глава МВД Германии Нэнси Фезер и ее однопартийцы из правящей СДПГ обсудят ужесточение мер против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет издание... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:30
2024-05-26T16:04
в мире
германия
тюрингия
россия
петр быстрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер и ее однопартийцы из правящей СДПГ обсудят ужесточение мер против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет издание Spiegel.СМИ ознакомилось с проектом заявления, которое в понедельник, 27 мая, планируют принять участники встречи в Ордруфе в Тюрингии."Социал-демократы хотят осуществлять больший контроль над сотрудниками депутатов от АдГ", — говорится в публикации.Так, предполагается усилить проверки безопасности, включая регулярные запросы в органы охраны конституции (спецслужбы). По данным издания, участники мероприятия также намерены предложить ужесточить уголовную ответственность по статье "Подкуп члена парламента" и рассмотреть новую статью "Ненадлежащее представление интересов". Отмечается, что обе меры напрямую связаны с недавними скандалами вокруг политиков от АдГ Петра Быстрона и Максимилиана Кра.Кроме того, Фезер и ее однопартийцы, которые возглавляют МВД федеральных земель, планируют изучить возможность лишения "врагов конституции" права быть избранными: насколько это будет применимо к тем, кто разжигает рознь и используют символику антиконституционных организаций, резюмировалось в материале.В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.
https://ria.ru/20240523/adg-1947996639.html
https://ria.ru/20240428/germaniya-1942893118.html
https://ria.ru/20240305/frg-1931301683.html
германия
тюрингия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, тюрингия, россия, петр быстрон
В мире, Германия, Тюрингия, Россия, Петр Быстрон
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ

Spiegel: глава МВД ФРГ и однопартийцы из СДПГ обсудят ужесточение мер против АдГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер и ее однопартийцы из правящей СДПГ обсудят ужесточение мер против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет издание Spiegel.
СМИ ознакомилось с проектом заявления, которое в понедельник, 27 мая, планируют принять участники встречи в Ордруфе в Тюрингии.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ
23 мая, 19:38
"Социал-демократы хотят осуществлять больший контроль над сотрудниками депутатов от АдГ", — говорится в публикации.
Так, предполагается усилить проверки безопасности, включая регулярные запросы в органы охраны конституции (спецслужбы).
По данным издания, участники мероприятия также намерены предложить ужесточить уголовную ответственность по статье "Подкуп члена парламента" и рассмотреть новую статью "Ненадлежащее представление интересов". Отмечается, что обе меры напрямую связаны с недавними скандалами вокруг политиков от АдГ Петра Быстрона и Максимилиана Кра.

На минувшей неделе Быстрона лишили парламентского иммунитета, а в его офисе в бундестаге прошли обыски. Это произошло после публикации чешскими СМИ материала, в котором утверждается, что несколько европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Авторы статьи указали там только имя Быстрона.

Что касается Кра, то прокуратура Дрездена начала в отношении него доследственную проверку из-за подозрений "в получении финансирования от России и Китая".

Евгений Шмидт
В Германии ведется "грязная" кампания против АдГ, заявил депутат
28 апреля, 09:35
Кроме того, Фезер и ее однопартийцы, которые возглавляют МВД федеральных земель, планируют изучить возможность лишения "врагов конституции" права быть избранными: насколько это будет применимо к тем, кто разжигает рознь и используют символику антиконституционных организаций, резюмировалось в материале.
В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Лидер АдГ призвал отправить главу немецкого минобороны в отставку
5 марта, 18:48
 
В миреГерманияТюрингияРоссияПетр Быстрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала