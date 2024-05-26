В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ
Spiegel: глава МВД ФРГ и однопартийцы из СДПГ обсудят ужесточение мер против АдГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер и ее однопартийцы из правящей СДПГ обсудят ужесточение мер против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет издание Spiegel.
СМИ ознакомилось с проектом заявления, которое в понедельник, 27 мая, планируют принять участники встречи в Ордруфе в Тюрингии.
"Социал-демократы хотят осуществлять больший контроль над сотрудниками депутатов от АдГ", — говорится в публикации.
Так, предполагается усилить проверки безопасности, включая регулярные запросы в органы охраны конституции (спецслужбы).
По данным издания, участники мероприятия также намерены предложить ужесточить уголовную ответственность по статье "Подкуп члена парламента" и рассмотреть новую статью "Ненадлежащее представление интересов". Отмечается, что обе меры напрямую связаны с недавними скандалами вокруг политиков от АдГ Петра Быстрона и Максимилиана Кра.
На минувшей неделе Быстрона лишили парламентского иммунитета, а в его офисе в бундестаге прошли обыски. Это произошло после публикации чешскими СМИ материала, в котором утверждается, что несколько европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Авторы статьи указали там только имя Быстрона.
Что касается Кра, то прокуратура Дрездена начала в отношении него доследственную проверку из-за подозрений "в получении финансирования от России и Китая".
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Кроме того, Фезер и ее однопартийцы, которые возглавляют МВД федеральных земель, планируют изучить возможность лишения "врагов конституции" права быть избранными: насколько это будет применимо к тем, кто разжигает рознь и используют символику антиконституционных организаций, резюмировалось в материале.
В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.