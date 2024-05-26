В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ

На минувшей неделе Быстрона лишили парламентского иммунитета, а в его офисе в бундестаге прошли обыски. Это произошло после публикации чешскими СМИ материала, в котором утверждается, что несколько европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Авторы статьи указали там только имя Быстрона.

Что касается Кра, то прокуратура Дрездена начала в отношении него доследственную проверку из-за подозрений "в получении финансирования от России и Китая".