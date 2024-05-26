https://ria.ru/20240526/general-1948494515.html

Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский

Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский - РИА Новости, 26.05.2024

Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский

Отставному генералу ВСУ Сергею Кривоносу не хватило слов, чтобы выругаться на родном языке, описывая провал украинской армии на Харьковском направлении в эфире... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:05

2024-05-26T21:05

2024-05-26T21:05

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отставному генералу ВСУ Сергею Кривоносу не хватило слов, чтобы выругаться на родном языке, описывая провал украинской армии на Харьковском направлении в эфире телеканала "Прямой".По его словам, для российских военных стало большой неожиданностью, насколько плохо Украина организовала оборону на этом участке фронта."Они не ожидали, что так плохо, — на украинском языке это даже не так звучит, — отвратительно хреново (сказал он по-русски. — Прим. ред.) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ", — сказал он.Как отметил генерал, у украинских военных было несколько месяцев на то, чтобы усилить оборону, возвести защитные сооружения и уплотнить минные поля, но ничего из этого не удалось сделать.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками села Берестовое. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30. Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.

https://ria.ru/20240526/lutsenko-1948469068.html

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в мире, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины