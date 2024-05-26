https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе - РИА Новости, 26.05.2024
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе
Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:04
2024-05-26T23:04
2024-05-26T23:04
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a410ef91215c019b07faa38f7bbf6019.jpg
ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в комментарии офиса генсека. "Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными", - отмечается в комментарии. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения.
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_13c9925ce6457e6836d956b7cd9046bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе
Гутерреш выразил беспокойство из-за невыполнения решения Суда ООН по Газе