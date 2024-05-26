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Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе - РИА Новости, 26.05.2024
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23:04 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе - РИА Новости, 26.05.2024
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе
Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:04
2024-05-26T23:04
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в комментарии офиса генсека. "Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными", - отмечается в комментарии. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения.
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

Гутерреш выразил беспокойство из-за невыполнения решения Суда ООН по Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в комментарии офиса генсека.
"Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными", - отмечается в комментарии.
В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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