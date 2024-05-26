https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html

Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе - РИА Новости, 26.05.2024

Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:04

2024-05-26T23:04

2024-05-26T23:04

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 26 мая – РИА Новости. Генсек ООН встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе – решения инстанции обязательны к исполнению, говорится в комментарии офиса генсека. "Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными", - отмечается в комментарии. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. В совместном заявлении главы Совета национальной безопасности и МИД Израиля говорится, что Израиль не осуществляет и не планирует осуществлять действия в Рафахе, которые могли бы создать условия для полного или частичного уничтожения палестинского гражданского населения.

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году