В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию
Минэнерго Молдавии предложило доставлять газ в Приднестровье через Турцию
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет доставлять газ по территории Турции.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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"Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза", - заявил Парликов журналистам.
Он заверил, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за потенциального прекращения транзита газа через Украину.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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