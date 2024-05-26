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В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию - РИА Новости, 26.05.2024
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18:05 26.05.2024 (обновлено: 18:06 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/gas-1948471966.html
В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию
В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию - РИА Новости, 26.05.2024
В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:05
2024-05-26T18:06
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет доставлять газ по территории Турции. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза", - заявил Парликов журналистам. Он заверил, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за потенциального прекращения транзита газа через Украину. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей. Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
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молдавия, украина, кишинев, нафтогаз украины, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Украина, Кишинев, Нафтогаз Украины, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Молдавии предложили доставлять газ в Приднестровье через Турцию

Минэнерго Молдавии предложило доставлять газ в Приднестровье через Турцию

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет доставлять газ по территории Турции.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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"Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза", - заявил Парликов журналистам.
Он заверил, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за потенциального прекращения транзита газа через Украину.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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