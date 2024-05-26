У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
Макрон: у Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
"У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", - заявил Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
По его словам, основными причинами этого являются конфликт на Украине, а также экономические вызовы, связанные с декарбонизацией экономики.
"Мы проживаем кризис наших демократий", - также добавил он, указав на рост популярности националистических партий.
Макрон в воскресенье, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в ФРГ с целью попытаться преодолеть имеющиеся у ведущих экономик ЕС разногласия по ключевым вопросам, включая энергетику и оборону.
Согласно данным опроса Elabe, опубликованного накануне, французская крайне правая партия "Национальное объединение" занимает лидирующие позиции (33%) на выборах в ЕП, в то время как кандидат от партии Макрона набирает лишь 15,5% голосов.
Макрон увидел спасение Европы в Украине
27 апреля, 08:00