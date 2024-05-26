https://ria.ru/20240526/evropa-1948473868.html

У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон

У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон - РИА Новости, 26.05.2024

У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон

У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:18

2024-05-26T18:18

2024-05-26T18:18

в мире

европа

германия

франция

эммануэль макрон

европарламент

евросоюз

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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон. "У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", - заявил Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По его словам, основными причинами этого являются конфликт на Украине, а также экономические вызовы, связанные с декарбонизацией экономики. "Мы проживаем кризис наших демократий", - также добавил он, указав на рост популярности националистических партий. Макрон в воскресенье, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в ФРГ с целью попытаться преодолеть имеющиеся у ведущих экономик ЕС разногласия по ключевым вопросам, включая энергетику и оборону. Согласно данным опроса Elabe, опубликованного накануне, французская крайне правая партия "Национальное объединение" занимает лидирующие позиции (33%) на выборах в ЕП, в то время как кандидат от партии Макрона набирает лишь 15,5% голосов.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, германия, франция, эммануэль макрон, европарламент, евросоюз