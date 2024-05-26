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У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон - РИА Новости, 26.05.2024
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18:18 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/evropa-1948473868.html
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон - РИА Новости, 26.05.2024
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:18
2024-05-26T18:18
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европарламент
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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон. "У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", - заявил Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По его словам, основными причинами этого являются конфликт на Украине, а также экономические вызовы, связанные с декарбонизацией экономики. "Мы проживаем кризис наших демократий", - также добавил он, указав на рост популярности националистических партий. Макрон в воскресенье, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в ФРГ с целью попытаться преодолеть имеющиеся у ведущих экономик ЕС разногласия по ключевым вопросам, включая энергетику и оборону. Согласно данным опроса Elabe, опубликованного накануне, французская крайне правая партия "Национальное объединение" занимает лидирующие позиции (33%) на выборах в ЕП, в то время как кандидат от партии Макрона набирает лишь 15,5% голосов.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, европа, германия, франция, эммануэль макрон, европарламент, евросоюз
В мире, Европа, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Евросоюз
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон

Макрон: у Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. У Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
"У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", - заявил Макрон на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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По его словам, основными причинами этого являются конфликт на Украине, а также экономические вызовы, связанные с декарбонизацией экономики.
"Мы проживаем кризис наших демократий", - также добавил он, указав на рост популярности националистических партий.
Макрон в воскресенье, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в ФРГ с целью попытаться преодолеть имеющиеся у ведущих экономик ЕС разногласия по ключевым вопросам, включая энергетику и оборону.
Согласно данным опроса Elabe, опубликованного накануне, французская крайне правая партия "Национальное объединение" занимает лидирующие позиции (33%) на выборах в ЕП, в то время как кандидат от партии Макрона набирает лишь 15,5% голосов.
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В миреЕвропаГерманияФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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