https://ria.ru/20240526/erevan-1948495198.html

Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться

Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться - РИА Новости, 26.05.2024

Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться

Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:11

2024-05-26T21:11

2024-05-26T21:11

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армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где в воскресенье началась акция, передает корреспондент РИА Новости. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян заявлял в воскресенье, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста. "Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться",- сказал Галстанян у здания резиденции По его словам, на площади Республики будут обсуждены шаги участников движения в понедельник. Ранее архиепископ призвал сторонников с утра понедельника начать акции неповиновения Ранее участники акции потребовали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

армения

ереван

азербайджан

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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь