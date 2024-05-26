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Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться - РИА Новости, 26.05.2024
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21:11 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/erevan-1948495198.html
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться - РИА Новости, 26.05.2024
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться
Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:11
2024-05-26T21:11
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где в воскресенье началась акция, передает корреспондент РИА Новости. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян заявлял в воскресенье, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста. "Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться",- сказал Галстанян у здания резиденции По его словам, на площади Республики будут обсуждены шаги участников движения в понедельник. Ранее архиепископ призвал сторонников с утра понедельника начать акции неповиновения Ранее участники акции потребовали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться

Протестующие в Ереване возвращаются на площадь Республики

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкУчастники митинга протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
Участники митинга протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники митинга протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где в воскресенье началась акция, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян заявлял в воскресенье, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста.
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"Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться",- сказал Галстанян у здания резиденции
По его словам, на площади Республики будут обсуждены шаги участников движения в понедельник.
Ранее архиепископ призвал сторонников с утра понедельника начать акции неповиновения
Ранее участники акции потребовали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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