https://ria.ru/20240526/erevan-1948495198.html
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться - РИА Новости, 26.05.2024
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться
Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:11
2024-05-26T21:11
2024-05-26T21:11
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948461022_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e3678946549e68339fa2dff904a9ca33.jpg
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где в воскресенье началась акция, передает корреспондент РИА Новости. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян заявлял в воскресенье, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста. "Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться",- сказал Галстанян у здания резиденции По его словам, на площади Республики будут обсуждены шаги участников движения в понедельник. Ранее архиепископ призвал сторонников с утра понедельника начать акции неповиновения Ранее участники акции потребовали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948461022_93:0:1533:1080_1920x0_80_0_0_04cc6b38b76c762482f915cd58cf7c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Протестующие у резиденции Пашиняна в Ереване начали расходиться
Протестующие в Ереване возвращаются на площадь Республики
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна и собравшиеся у его резиденции, возвращаются на площадь Республики в Ереване, где в воскресенье началась акция, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян заявлял в воскресенье, что хочет встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить его мирный уход с поста.
"Мы сказали, что хотели. Ожиданий больше нет. Если Пашиняну есть, что сказать, он найдет способ с нами встретиться, если нет, то будет вынужден встретиться",- сказал Галстанян у здания резиденции
По его словам, на площади Республики будут обсуждены шаги участников движения в понедельник.
Ранее архиепископ призвал сторонников с утра понедельника начать акции неповиновения
Ранее участники акции потребовали выдвинуть владыку Баграта кандидатом в премьеры Армении
.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви
архиепископ Баграт Галстанян.