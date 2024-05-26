https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html

Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ

Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024

Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ

Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T00:56

2024-05-26T00:56

2024-05-26T00:56

специальная военная операция на украине

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белгород

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В поселке Дубовое Белгородского района в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, затем огонь охватил два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Как рассказала Цыгулева, во время работы сирены ракетной опасности она вместе с семьей находилась в ванной комнате. "Был громкий хлопок, думала, что в наш дом попало - попало в соседний. Соседний от нашего дома находится, наверное, в двух метрах. Мы потом вышли, и там моментально (возник) пожар, горел второй этаж, переключился моментально на первый. С обратной стороны мы посмотрели, там вообще разворотило второй этаж", - рассказала она. Женщина пыталась дозвониться до пожарных, но это у нее получилось не сразу. Как сообщила Олеся, на вызов пожарные приехали спустя около 15 минут, когда огонь уже успел охватить четыре квартиры. Она отметила, что ветер дул в сторону от ее дома. Олеся предполагает, что ее дом не пострадал. По её словам, она знала только одного соседа, который находился дома в момент пожара и смог выйти. Соседи со второго этажа отсутствовали, по ее утверждению, они куда-то уехали. "Я так понимаю, что никто не пострадал", - заключила женщина.

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html

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