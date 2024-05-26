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Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:56 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ
Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:56
2024-05-26T00:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В поселке Дубовое Белгородского района в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, затем огонь охватил два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Как рассказала Цыгулева, во время работы сирены ракетной опасности она вместе с семьей находилась в ванной комнате. "Был громкий хлопок, думала, что в наш дом попало - попало в соседний. Соседний от нашего дома находится, наверное, в двух метрах. Мы потом вышли, и там моментально (возник) пожар, горел второй этаж, переключился моментально на первый. С обратной стороны мы посмотрели, там вообще разворотило второй этаж", - рассказала она. Женщина пыталась дозвониться до пожарных, но это у нее получилось не сразу. Как сообщила Олеся, на вызов пожарные приехали спустя около 15 минут, когда огонь уже успел охватить четыре квартиры. Она отметила, что ветер дул в сторону от ее дома. Олеся предполагает, что ее дом не пострадал. По её словам, она знала только одного соседа, который находился дома в момент пожара и смог выйти. Соседи со второго этажа отсутствовали, по ее утверждению, они куда-то уехали. "Я так понимаю, что никто не пострадал", - заключила женщина.
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ

Жительница белгородского Дубового рассказала о прилете в соседний дом и пожаре

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия попадания снаряда в жилой дом в поселке Дубовое
Последствия попадания снаряда в жилой дом в поселке Дубовое - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия попадания снаряда в жилой дом в поселке Дубовое. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В поселке Дубовое Белгородского района в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, затем огонь охватил два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы.
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Как рассказала Цыгулева, во время работы сирены ракетной опасности она вместе с семьей находилась в ванной комнате.
"Был громкий хлопок, думала, что в наш дом попало - попало в соседний. Соседний от нашего дома находится, наверное, в двух метрах. Мы потом вышли, и там моментально (возник) пожар, горел второй этаж, переключился моментально на первый. С обратной стороны мы посмотрели, там вообще разворотило второй этаж", - рассказала она.
Женщина пыталась дозвониться до пожарных, но это у нее получилось не сразу. Как сообщила Олеся, на вызов пожарные приехали спустя около 15 минут, когда огонь уже успел охватить четыре квартиры. Она отметила, что ветер дул в сторону от ее дома. Олеся предполагает, что ее дом не пострадал.
По её словам, она знала только одного соседа, который находился дома в момент пожара и смог выйти. Соседи со второго этажа отсутствовали, по ее утверждению, они куда-то уехали. "Я так понимаю, что никто не пострадал", - заключила женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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