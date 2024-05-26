https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ
Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:56
2024-05-26T00:56
2024-05-26T00:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946069926_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_16ff914257567880b7ccd2be162fde73.jpg
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В поселке Дубовое Белгородского района в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, затем огонь охватил два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Как рассказала Цыгулева, во время работы сирены ракетной опасности она вместе с семьей находилась в ванной комнате. "Был громкий хлопок, думала, что в наш дом попало - попало в соседний. Соседний от нашего дома находится, наверное, в двух метрах. Мы потом вышли, и там моментально (возник) пожар, горел второй этаж, переключился моментально на первый. С обратной стороны мы посмотрели, там вообще разворотило второй этаж", - рассказала она. Женщина пыталась дозвониться до пожарных, но это у нее получилось не сразу. Как сообщила Олеся, на вызов пожарные приехали спустя около 15 минут, когда огонь уже успел охватить четыре квартиры. Она отметила, что ветер дул в сторону от ее дома. Олеся предполагает, что ее дом не пострадал. По её словам, она знала только одного соседа, который находился дома в момент пожара и смог выйти. Соседи со второго этажа отсутствовали, по ее утверждению, они куда-то уехали. "Я так понимаю, что никто не пострадал", - заключила женщина.
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
белгород
белгородский район
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946069926_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e6d4106b6614d35a5ef3158f78fbf5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Жительница поселка Дубовое рассказала о пожаре после обстрела ВСУ
Жительница белгородского Дубового рассказала о прилете в соседний дом и пожаре
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жительница белгородского поселка Дубовое Олеся Цыгулева рассказала РИА Новости о прилете в соседний от нее дом и пожаре.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова
, ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
. В поселке Дубовое Белгородского района
в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, затем огонь охватил два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы.
Как рассказала Цыгулева, во время работы сирены ракетной опасности она вместе с семьей находилась в ванной комнате.
"Был громкий хлопок, думала, что в наш дом попало - попало в соседний. Соседний от нашего дома находится, наверное, в двух метрах. Мы потом вышли, и там моментально (возник) пожар, горел второй этаж, переключился моментально на первый. С обратной стороны мы посмотрели, там вообще разворотило второй этаж", - рассказала она.
Женщина пыталась дозвониться до пожарных, но это у нее получилось не сразу. Как сообщила Олеся, на вызов пожарные приехали спустя около 15 минут, когда огонь уже успел охватить четыре квартиры. Она отметила, что ветер дул в сторону от ее дома. Олеся предполагает, что ее дом не пострадал.
По её словам, она знала только одного соседа, который находился дома в момент пожара и смог выйти. Соседи со второго этажа отсутствовали, по ее утверждению, они куда-то уехали. "Я так понимаю, что никто не пострадал", - заключила женщина.