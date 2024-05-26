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В Башкирии семь человек пострадали в ДТП
В Башкирии семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024
В Башкирии семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Архангельском районе Башкирии, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:48
2024-05-26T12:48
2024-05-26T12:48
происшествия
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архангельский район
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УФА, 26 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Архангельском районе Башкирии, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. "На 73 километре автодороги Уфа – Инзер - Белорецк вблизи деревни Тереклы Архангельского района столкнулись "Лада Веста", в котором находились 4 человека, в том числе 2 детей, и Volkswagen, в котором находились 4 человека, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении. Сотрудниками МЧС России произведено деблокирование пострадавших, оказана первая помощь до прибытия скорой медицинской помощи, отметили в ведомстве. "В результате ДТП погибших нет, пострадали 7 человек: 3 взрослых и 4 ребенка доставляются в больницу города Уфы. Затруднения движения на автодороге не допущено. Причина аварии устанавливается", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html
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происшествия, белорецк, архангельский район, республика башкортостан
Происшествия, Белорецк, Архангельский район, Республика Башкортостан
В Башкирии семь человек пострадали в ДТП
В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
УФА, 26 мая - РИА Новости.
Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Архангельском районе Башкирии, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале
.
"На 73 километре автодороги Уфа – Инзер - Белорецк вблизи деревни Тереклы Архангельского района столкнулись "Лада Веста", в котором находились 4 человека, в том числе 2 детей, и Volkswagen, в котором находились 4 человека, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении.
Сотрудниками МЧС России произведено деблокирование пострадавших, оказана первая помощь до прибытия скорой медицинской помощи, отметили в ведомстве.
"В результате ДТП погибших нет, пострадали 7 человек: 3 взрослых и 4 ребенка доставляются в больницу города Уфы. Затруднения движения на автодороге не допущено. Причина аварии устанавливается", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.