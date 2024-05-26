https://ria.ru/20240526/dtp-1948398689.html

В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 26.05.2024

В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка

Семнадцатилетняя девушка погибла, ещё трое, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:50

2024-05-26T07:50

2024-05-26T07:56

происшествия

мухоршибирский район

республика бурятия

россия

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УЛАН-УДЭ, 26 мая – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла, ещё трое, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщает прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, авария произошла в ночь на воскресенье около 01.00 (20.00 мск) в селе Хонхолой Мухоршибирского района: не имеющий прав водитель Toyota Platz не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет с его последующим опрокидыванием. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП. Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.

https://ria.ru/20240525/avariya-1948373033.html

https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html

мухоршибирский район

республика бурятия

россия

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происшествия, мухоршибирский район, республика бурятия, россия