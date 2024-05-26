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В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка
В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 26.05.2024
В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка
Семнадцатилетняя девушка погибла, ещё трое, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:50
2024-05-26T07:50
2024-05-26T07:56
происшествия
мухоршибирский район
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УЛАН-УДЭ, 26 мая – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла, ещё трое, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщает прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, авария произошла в ночь на воскресенье около 01.00 (20.00 мск) в селе Хонхолой Мухоршибирского района: не имеющий прав водитель Toyota Platz не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет с его последующим опрокидыванием. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП. Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.
https://ria.ru/20240525/avariya-1948373033.html
https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html
мухоршибирский район
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происшествия, мухоршибирский район, республика бурятия, россия
Происшествия, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, Россия
В Бурятии в ДТП погибла 17-летняя девушка
В Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП, трое пострадали
УЛАН-УДЭ, 26 мая – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла, ещё трое, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в ночь на воскресенье около 01.00 (20.00 мск) в селе Хонхолой Мухоршибирского района
: не имеющий прав водитель Toyota Platz не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет с его последующим опрокидыванием.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП. Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.