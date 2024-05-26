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В Башкирии напали на двух участников СВО - РИА Новости, 26.05.2024
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17:43 26.05.2024 (обновлено: 23:23 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/draka-1948468899.html
В Башкирии напали на двух участников СВО
В Башкирии напали на двух участников СВО - РИА Новости, 26.05.2024
В Башкирии напали на двух участников СВО
В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:43
2024-05-26T23:23
происшествия
республика башкортостан
илишевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 26 мая — РИА Новости. В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого инцидента, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."В социальных медиа размещена информация о том, что в одном из населенных пунктов Республики Башкортостан произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке", — подчеркивается в публикации.Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. В центральный аппарат СК готовят доклад о расследовании и выясненных обстоятельствах.В МВД по Башкирии уточнили, что речь идет об инциденте, случившемся 18 мая в Илишевском районе."Информация была зарегистрирована, на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. В ходе проверки предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц", — рассказали в ведомстве.Пока участники конфликта в полицию не обращались, заключили в главке МВД.
https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html
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республика башкортостан
илишевский район
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происшествия, республика башкортостан, илишевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Башкортостан, Илишевский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии напали на двух участников СВО

В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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УФА, 26 мая — РИА Новости. В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого инцидента, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"В социальных медиа размещена информация о том, что в одном из населенных пунктов Республики Башкортостан произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке", — подчеркивается в публикации.
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В МВД по Башкирии уточнили, что речь идет об инциденте, случившемся 18 мая в Илишевском районе.
"Информация была зарегистрирована, на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. В ходе проверки предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц", — рассказали в ведомстве.
Пока участники конфликта в полицию не обращались, заключили в главке МВД.
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ПроисшествияРеспублика БашкортостанИлишевский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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