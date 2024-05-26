https://ria.ru/20240526/draka-1948468899.html

В Башкирии напали на двух участников СВО

В Башкирии напали на двух участников СВО - РИА Новости, 26.05.2024

В Башкирии напали на двух участников СВО

В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:43

2024-05-26T17:43

2024-05-26T23:23

происшествия

республика башкортостан

илишевский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 26 мая — РИА Новости. В Башкирии произошла массовая драка из-за нападения на участников СВО, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого инцидента, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."В социальных медиа размещена информация о том, что в одном из населенных пунктов Республики Башкортостан произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке", — подчеркивается в публикации.Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. В центральный аппарат СК готовят доклад о расследовании и выясненных обстоятельствах.В МВД по Башкирии уточнили, что речь идет об инциденте, случившемся 18 мая в Илишевском районе."Информация была зарегистрирована, на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. В ходе проверки предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц", — рассказали в ведомстве.Пока участники конфликта в полицию не обращались, заключили в главке МВД.

https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html

https://ria.ru/20240520/izbienie-1947199734.html

республика башкортостан

илишевский район

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происшествия, республика башкортостан, илишевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)