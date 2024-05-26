В Донецке при обстреле с дрона ВСУ пострадал мирный житель
Кулемзин: в Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ ранен мужчина
Осколки боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Старомихайловка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка. Также сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу Горловку и районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
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"По предварительной информации, в результате сброса украинскими нацистами взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке Старомихайловка получил ранения мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Как отметил Кулемзин, мужчина получил минно-взрывные травмы и был доставлен в одну из больниц Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Посёлок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
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