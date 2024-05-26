https://ria.ru/20240526/donetsk-1948431329.html

В Донецке при обстреле с дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле с дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.05.2024

В Донецке при обстреле с дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:49

2024-05-26T12:49

2024-05-26T12:50

специальная военная операция на украине

донецк

старомихайловка

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Старомихайловка в Кировском районе Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 10.05 и в 10.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и Кировский район Донецка. Также сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу Горловку и районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. "По предварительной информации, в результате сброса украинскими нацистами взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке Старомихайловка получил ранения мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Как отметил Кулемзин, мужчина получил минно-взрывные травмы и был доставлен в одну из больниц Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Посёлок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.

https://ria.ru/20240526/obstrely-1948398981.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия