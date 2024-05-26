https://ria.ru/20240526/dacha-1948389396.html

В Госдуме рекомендовали садоводам выкопать запрещенные растения

В Госдуме рекомендовали садоводам выкопать запрещенные растения - РИА Новости, 26.05.2024

В Госдуме рекомендовали садоводам выкопать запрещенные растения

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рекомендовал садоводам провести уборку на участке и выкопать... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T03:08

2024-05-26T03:08

2024-05-26T03:30

общество

челябинская область

никита чаплин

сергей гаврилов

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рекомендовал садоводам провести уборку на участке и выкопать запрещённые растения, чтобы избежать ответственности за их культивирование. Как сообщал ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, 17 февраля вступило в силу постановление правительства, дополнившее перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. В него включили и ипомею трёхцветную, популярную у дачниц, высаживающих его вдоль оград своих участков. По его словам, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. "Культивирование запрещённых растений подразумевает наступление ответственности со стороны садовода. Однако, когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, её сотни видов. Поэтому выращивание нескольких кустов запрещённых растений не повлечёт никаких негативных последствий для садовода. Если человек посадил запрещённое растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать", - сказал Чаплин РИА Новости. Депутат отметил, что некоторые растения исторически произрастают на определённых территориях, в частности, Алтай, Челябинская область - широкое распространение конопли, поэтому в таких местах полиция обычно размещает объявления о том, что необходимо коноплю скосить до определённой даты, иначе будут санкции. "То есть, по сути, полиция следит за тем, чтобы "урожаи" своевременно уничтожались собственниками. Также иногда по жалобам соседей проводятся проверки на клумбах относительно мака, далеко не все из которых сегодня являются наркосодержащими. Сведений о какой-то тотальной проверке земельных участков садоводов на предмет выращивания запрещённых растений - не имеется. Поэтому просто будьте осторожны, и если вы всю зиму не были на участке и он зарос каким-либо сорняком, просто проведите уборку", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

https://ria.ru/20240526/uchastok-1948388416.html

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общество, челябинская область, никита чаплин, сергей гаврилов, россия