https://ria.ru/20240526/cfvjktn-1948465315.html

Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек

Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек - РИА Новости, 26.05.2024

Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:12

2024-05-26T17:12

2024-05-26T17:14

в мире

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qatar airways

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время полета над Турцией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина. "Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13.00 (15.00 по мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен сотрудниками экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией", - заявил оператор аэропорта Дублина телеканалу. Как отмечается, команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь пассажирам и сотрудникам авиакомпании. Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.

https://ria.ru/20240523/bangkok-1947955423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дублин, доха, сингапур, qatar airways, катар, ирландия