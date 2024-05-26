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Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек
Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек - РИА Новости, 26.05.2024
Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек
Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:12
2024-05-26T17:12
2024-05-26T17:14
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время полета над Турцией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина. "Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13.00 (15.00 по мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен сотрудниками экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией", - заявил оператор аэропорта Дублина телеканалу. Как отмечается, команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь пассажирам и сотрудникам авиакомпании. Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дублин, доха, сингапур, qatar airways, катар, ирландия
В мире, Дублин, Доха, Сингапур, Qatar Airways, Катар, Ирландия
Самолет Qatar Airways попал в зону турбулентности, пострадали 12 человек
Sky News: 12 человек на рейсе Доха — Дублин пострадали из-за турбулентности
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, летевшего из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время полета над Турцией, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на оператора аэропорта Дублина.
"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13.00 (15.00 по мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен сотрудниками экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией", - заявил оператор аэропорта Дублина телеканалу.
Как отмечается, команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь пассажирам и сотрудникам авиакомпании.
Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.