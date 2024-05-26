Рейтинг@Mail.ru
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 26.05.2024 (обновлено: 01:52 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/britaniya-1948385231.html
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии - РИА Новости, 26.05.2024
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии
Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:06
2024-05-26T01:52
в мире
великобритания
россия
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах. Сунак в среду объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. В четверг стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%. "Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии... Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании", - написал Сунак в статье для Daily Mail. По словам премьера, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в рядах британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. Как пишет Сунак, новая программа позволит молодым гражданам Британии овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Он отметил, что гражданство несёт не только права, но и определённые обязанности. В то же время Сунак заявил, что служба в армии не станет новым "военным призывом" – на неё поступят лишь те, кто добровольно выберут соответствующую возможность. "Подавляющее большинство тех, кто поступает (на службу - ред.), не будут служить в наших вооружённых силах. Только те, кто выберет это и пройдет тяжёлые вступительные испытания", - пояснил премьер. Он добавил, что "с нетерпением ждёт", когда две его дочери будут проходить службу. "Думаю, они найдут в этом полезный опыт. Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат", - написал Сунак. В январе глава генштаба вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом британское правительство подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ba1bbb46ed905f165ee20b48bf1eb346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, риши сунак
В мире, Великобритания, Россия, Риши Сунак
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии

Премьер Британии Сунак заявил о намерении ввести военную повинность для молодежи

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах.
Сунак в среду объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. В четверг стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
Вчера, 08:00
"Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии... Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании", - написал Сунак в статье для Daily Mail.
По словам премьера, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в рядах британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.
Как пишет Сунак, новая программа позволит молодым гражданам Британии овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Он отметил, что гражданство несёт не только права, но и определённые обязанности.
В то же время Сунак заявил, что служба в армии не станет новым "военным призывом" – на неё поступят лишь те, кто добровольно выберут соответствующую возможность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии": Британия в шоке
23 мая, 08:00
"Подавляющее большинство тех, кто поступает (на службу - ред.), не будут служить в наших вооружённых силах. Только те, кто выберет это и пройдет тяжёлые вступительные испытания", - пояснил премьер.
Он добавил, что "с нетерпением ждёт", когда две его дочери будут проходить службу.
"Думаю, они найдут в этом полезный опыт. Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат", - написал Сунак.
В январе глава генштаба вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом британское правительство подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Запад проигрывает битву за технологическое лидерство
22 мая, 08:00
 
В миреВеликобританияРоссияРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала