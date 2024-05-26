https://ria.ru/20240526/britaniya-1948385231.html
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии - РИА Новости, 26.05.2024
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии
Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:06
2024-05-26T01:06
2024-05-26T01:52
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риши сунак
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах. Сунак в среду объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. В четверг стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%. "Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии... Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании", - написал Сунак в статье для Daily Mail. По словам премьера, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в рядах британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. Как пишет Сунак, новая программа позволит молодым гражданам Британии овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Он отметил, что гражданство несёт не только права, но и определённые обязанности. В то же время Сунак заявил, что служба в армии не станет новым "военным призывом" – на неё поступят лишь те, кто добровольно выберут соответствующую возможность. "Подавляющее большинство тех, кто поступает (на службу - ред.), не будут служить в наших вооружённых силах. Только те, кто выберет это и пройдет тяжёлые вступительные испытания", - пояснил премьер. Он добавил, что "с нетерпением ждёт", когда две его дочери будут проходить службу. "Думаю, они найдут в этом полезный опыт. Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат", - написал Сунак. В январе глава генштаба вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом британское правительство подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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в мире, великобритания, россия, риши сунак
В мире, Великобритания, Россия, Риши Сунак
Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии
Премьер Британии Сунак заявил о намерении ввести военную повинность для молодежи
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах.
Сунак в среду объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. В четверг стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
"Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии... Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании", - написал Сунак в статье для Daily Mail.
По словам премьера, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в рядах британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.
Как пишет Сунак, новая программа позволит молодым гражданам Британии овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Он отметил, что гражданство несёт не только права, но и определённые обязанности.
В то же время Сунак заявил, что служба в армии не станет новым "военным призывом" – на неё поступят лишь те, кто добровольно выберут соответствующую возможность.
"Подавляющее большинство тех, кто поступает (на службу - ред.), не будут служить в наших вооружённых силах. Только те, кто выберет это и пройдет тяжёлые вступительные испытания", - пояснил премьер.
Он добавил, что "с нетерпением ждёт", когда две его дочери будут проходить службу.
"Думаю, они найдут в этом полезный опыт. Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат", - написал Сунак.
В январе глава генштаба вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией
. При этом британское правительство подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.