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Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 26.05.2024
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08:11 26.05.2024 (обновлено: 08:30 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bpla-1948399815.html
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Курскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:11
2024-05-26T08:30
безопасность
курская область
специальная военная операция на украине
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Курскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В небе над Курской областью сбили 10 дронов, над Орловской — три.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что семь аппаратов уничтожили в Рыльском и Курчатовском районах. По словам главы Орловской области Андрея Клычкова, жертв и разрушений из-за атаки беспилотников не было, на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
курская область
орловская область
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безопасность, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями

Минобороны: ПВО сбила 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Курскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
В небе над Курской областью сбили 10 дронов, над Орловской — три.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что семь аппаратов уничтожили в Рыльском и Курчатовском районах.
По словам главы Орловской области Андрея Клычкова, жертв и разрушений из-за атаки беспилотников не было, на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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