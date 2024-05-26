https://ria.ru/20240526/bpla-1948399815.html

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 26.05.2024

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Курскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:11

2024-05-26T08:11

2024-05-26T08:30

безопасность

курская область

специальная военная операция на украине

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Курскую и Орловскую области, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В небе над Курской областью сбили 10 дронов, над Орловской — три.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что семь аппаратов уничтожили в Рыльском и Курчатовском районах. По словам главы Орловской области Андрея Клычкова, жертв и разрушений из-за атаки беспилотников не было, на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

курская область

орловская область

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безопасность, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)