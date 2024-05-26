https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html

Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену

Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену - РИА Новости, 26.05.2024

Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену

Мобилизованный из ДНР выжил после того, как в украинском плену ему прострелили голову, а во время пыток - ногу, об этом сам Сергей Белица рассказал... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:33

2024-05-26T05:33

2024-05-26T08:48

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мобилизованный из ДНР выжил после того, как в украинском плену ему прострелили голову, а во время пыток - ногу, об этом сам Сергей Белица рассказал корреспонденту РИА Новости. Мобилизовали Сергея в феврале 2022 года, в плен он попал на авдеевском направлении в январе 2023 года. "Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли", - рассказал собеседник агентства. Сергей рассказал, что пуля прошла навылет: вошла в районе левого уха, а вышла в районе правой скулы. Через какое-то время он очнулся и, поскольку руки были связаны спереди, смог освободиться. Когда он пытался найти своих, его подобрали украинские военные на микроавтобусе и сначала приняли за своего. Вызвали военных медиков, которые оказали ему первую медицинскую помощь. Но врачи нашли под курткой российские опознавательные знаки, и Сергея приехал допрашивать и пытать военный с позывным "Грузин". Во время пыток Сергей несколько раз терял сознание, чтобы привести его в чувства - "откачивали водой". "Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдешь". А я уже его просил: "Застрелите, что издеваться", - рассказал вернувшийся из украинского плена. После пыток Сергея перевели в больницу в Харькове, где скобами сшили раздробленную челюсть, а к ноге шурупами прикрутили кусок металлической трубы. Сергей успел побывать в тюрьме в Харьковской и Сумской областях, там мобилизованный ел только хлеб и подобие супа на обед, из-за зашитой челюсти кашу и другие продукты есть не мог. На такой "диете" он провел около двух месяцев. Костылей ему так же не выдали, по территории места заключения ему приходилось передвигаться ползком. Обменяли Сергея в марте 2023 года, его отправили на лечение в подольский госпиталь. Из выписки из подольского госпиталя, фото которой он предоставил РИА Новости, следует, что пуля в голову вошла через левое ухо, им Сергей не слышал. Швы с ноги украинские врачи не сняли, из-за чего они воспалились. После лечения в госпитале в Подольске Сергею сняли аппарат Илизарова, раздробленная кость срослась, но не до конца. Челюсть удалось срастить, а левое ухо уже не восстановится.

https://ria.ru/20240525/kharkov-1948299151.html

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

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Российский военный о пытках в украинском плену Российский военный о пытках в украинском плену 2024-05-26T05:33 true PT3M17S

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