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Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 26.05.2024 (обновлено: 15:00 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948448725.html
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 26.05.2024
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника
Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:57
2024-05-26T15:00
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
брянская область
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брянская область, севский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника

Богомаз: над Севским районом Брянской области сбили два беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСевский районАлександр БогомазБезопасность
 
 
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