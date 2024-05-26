https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948448725.html

Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника

Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 26.05.2024

Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника

Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:57

2024-05-26T14:57

2024-05-26T15:00

специальная военная операция на украине

брянская область

севский район

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

брянская область

севский район

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брянская область, севский район, александр богомаз, безопасность