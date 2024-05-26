https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948448725.html
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 26.05.2024
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника
Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:57
2024-05-26T14:57
2024-05-26T15:00
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два разведывательных беспилотника уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
брянская область
севский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, севский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили два разведывательных беспилотника
Богомаз: над Севским районом Брянской области сбили два беспилотника