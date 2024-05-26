https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948392867.html
Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами
Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами - РИА Новости, 26.05.2024
Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами
Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:05
2024-05-26T05:05
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных или повысили их навыки работы с этим видом БПЛА, рассказал журналистам инструктор филиала школы, действующего в Запорожской области в том числе для военнослужащих группировки войск "Днепр", с позывным "Малой". "С 2022 года подготовили более тысячи пилотов БПЛА... Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмём, например, выбор между миномётом или (если) будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели - миномет никуда не денется", - рассказал инструктор. По его словам, курс обучения в школе занимает три недели, за которые военнослужащего могут обучить с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.
https://ria.ru/20240513/dvornikov-1945526217.html
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Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами
Инструкторы "Архангела" обучили более тысячи российских военных управлению БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных или повысили их навыки работы с этим видом БПЛА, рассказал журналистам инструктор филиала школы, действующего в Запорожской области в том числе для военнослужащих группировки войск "Днепр", с позывным "Малой".
"С 2022 года подготовили более тысячи пилотов БПЛА... Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмём, например, выбор между миномётом или (если) будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели - миномет никуда не денется", - рассказал инструктор.
По его словам, курс обучения в школе занимает три недели, за которые военнослужащего могут обучить с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.