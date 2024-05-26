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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 26.05.2024 (обновлено: 23:03 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948502626.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:54
2024-05-26T23:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
навлинский район
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.Позже Минобороны РФ также сообщило о сбитом беспилотнике над регионом.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, навлинский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Навлинский район, Происшествия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
Позже Минобороны РФ также сообщило о сбитом беспилотнике над регионом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазНавлинский районПроисшествия
 
 
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