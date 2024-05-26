https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948502626.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:54

2024-05-26T22:54

2024-05-26T23:03

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

навлинский район

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.Позже Минобороны РФ также сообщило о сбитом беспилотнике над регионом.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

брянская область

навлинский район

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брянская область, александр богомаз, навлинский район, происшествия