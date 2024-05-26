https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948502626.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:54
2024-05-26T22:54
2024-05-26T23:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
навлинский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.Позже Минобороны РФ также сообщило о сбитом беспилотнике над регионом.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
брянская область
навлинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, навлинский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Навлинский район, Происшествия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью