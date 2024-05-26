https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948449678.html

У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик - РИА Новости, 26.05.2024

У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:03

2024-05-26T15:03

2024-05-26T15:12

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нато

черное море

сицилия

flightradar24

технологии

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24.По карте видно, что что БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. На 15:00 мск беспилотник находился недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.

https://ria.ru/20240526/dush-1948390067.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

сочи

черное море

сицилия

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в мире, сочи, нато, черное море, сицилия, flightradar24, технологии