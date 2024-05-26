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У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик - РИА Новости, 26.05.2024
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15:03 26.05.2024 (обновлено: 15:12 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948449678.html
У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик
У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик - РИА Новости, 26.05.2024
У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик
В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:03
2024-05-26T15:12
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24.По карте видно, что что БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. На 15:00 мск беспилотник находился недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.
https://ria.ru/20240526/dush-1948390067.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, сочи, нато, черное море, сицилия, flightradar24, технологии
В мире, Сочи, НАТО, Черное море, Сицилия, Flightradar24, Технологии
У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

Flightradar24 заметил у берегов Сочи американский БПЛА RQ-4B Global Hawk

© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Черном море, недалеко от Сочи, заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, информацию об этом подтверждает сервис Flightradar24.
По карте видно, что что БПЛА вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. На 15:00 мск беспилотник находился недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.
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В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.
Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.
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В миреСочиНАТОЧерное мореСицилияFlightradar24Технологии
 
 
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