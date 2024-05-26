Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
Минобороны: российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Берестовое в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Берестовое в Харьковской области
Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18