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Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 26.05.2024 (обновлено: 13:56 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/berestovoe-1948435145.html
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:23
2024-05-26T13:56
харьковская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Минобороны: российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Берестовое в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Берестовое в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Берестовое в Харьковской области
Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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