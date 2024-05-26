https://ria.ru/20240526/berestovoe-1948435145.html

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:23

2024-05-26T13:23

2024-05-26T13:56

харьковская область

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)