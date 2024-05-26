https://ria.ru/20240526/berbok-1948412651.html

Невероятно. В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России

Невероятно. В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 26.05.2024

Невероятно. В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России

Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия "разжигает огонь" на границе ЕС. Она добавила, что Берлин... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:20

2024-05-26T10:20

2024-05-26T16:55

в мире

германия

анналена бербок

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия "разжигает огонь" на границе ЕС. Она добавила, что Берлин солидарен с союзниками в Прибалтике. "Агрессивно ведет себя, прежде всего, НАТО, бряцая оружием прямо на внешней границе ЕС", — написал один из комментаторов. "Что за чушь.... Невероятно", — отметил другой."Мира на Украине можно было бы достичь, если бы не рассматривался вариант расширения НАТО. Утверждение о том, что Владимир Путин хочет завоевать всю Европу, является всего лишь сфабрикованной ложью, призванной оправдать постоянное финансирование", — поделился мнением еще один из пользователей."Такой воинственный министр - позор для Германии, позор для всего ЕС!" — заключили читатели.Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html

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германия

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в мире, германия, анналена бербок, россия, владимир путин