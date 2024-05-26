https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов - РИА Новости, 26.05.2024
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за медленную и неорганизованную работу по ликвидации... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:29
2024-05-26T22:29
2024-05-26T22:43
происшествия
белгород
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480994_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_6ea77a97620641120b34c1e0c97bcad3.jpg
БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за медленную и неорганизованную работу по ликвидации последствий украинских обстрелов, об этом говорится в его Telegram-канале.Губернатор вместе с замглавы горадминистрации Василием Голиковым, замгубернатора Владимиром Базаровым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым проверили ход восстановительных работ в Белгороде после недавнего обстрела со стороны Украины."К сожалению, замечаний много. Практически не выставлено оцепление. Увидел, что любопытные мальчишки близко подходят к разрушенным зданиям, где разбросаны осколки стекла и "на честном слове" держатся поврежденные бетонные плиты. Обрушение может произойти даже из-за малейшего ветра, что очень опасно. И взрослых рядом нет", — написал Гладков.По словам главы области, строительные организации не приступили к демонтажу и восстановлению поврежденных домов даже спустя 14 часов после обстрела. Жители домов остаются без четких инструкций о том, куда и к кому им обращаться. Также не были подготовлены мусорные контейнеры для вывоза большого количества строительного мусора. В результате весь этот мусор остается лежать на улицах, создавая опасность, в том числе, для детей, подчеркнул губернатор."Совершенно очевидно, что администрация города Белгорода все эти моменты не отработала и не смогла в выходной день начать восстановительные работы. Поэтому сейчас будем подстраховывать действиями правительства области в лице министерства ЖКХ и министерства строительства. Владимир Васильевич вызывает строителей, а Алексей Николаевич контролирует качество восстановительных работ", — отметил Гладков.По информации губернатора, вечером 25 мая система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека. Различные разрушения выявлены в 162 квартирах 29 многоквартирных домов, на пяти социальных объектах и трех хозяйствующих субъектах, поврежден один гараж и 58 автомобилей.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480994_0:21:960:741_1920x0_80_0_0_50d5e15ba29c90f93fe42698df5cef8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов ВСУ
БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за медленную и неорганизованную работу по ликвидации последствий украинских обстрелов, об этом говорится в его Telegram-канале
.
Губернатор вместе с замглавы горадминистрации Василием Голиковым, замгубернатора Владимиром Базаровым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым проверили ход восстановительных работ в Белгороде после недавнего обстрела со стороны Украины
.
"К сожалению, замечаний много. Практически не выставлено оцепление. Увидел, что любопытные мальчишки близко подходят к разрушенным зданиям, где разбросаны осколки стекла и "на честном слове" держатся поврежденные бетонные плиты. Обрушение может произойти даже из-за малейшего ветра, что очень опасно. И взрослых рядом нет", — написал Гладков.
По словам главы области, строительные организации не приступили к демонтажу и восстановлению поврежденных домов даже спустя 14 часов после обстрела. Жители домов остаются без четких инструкций о том, куда и к кому им обращаться. Также не были подготовлены мусорные контейнеры для вывоза большого количества строительного мусора. В результате весь этот мусор остается лежать на улицах, создавая опасность, в том числе, для детей, подчеркнул губернатор.
"Совершенно очевидно, что администрация города Белгорода все эти моменты не отработала и не смогла в выходной день начать восстановительные работы. Поэтому сейчас будем подстраховывать действиями правительства области в лице министерства ЖКХ и министерства строительства. Владимир Васильевич вызывает строителей, а Алексей Николаевич контролирует качество восстановительных работ", — отметил Гладков.
По информации губернатора, вечером 25 мая система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ
пострадали 4 человека. Различные разрушения выявлены в 162 квартирах 29 многоквартирных домов, на пяти социальных объектах и трех хозяйствующих субъектах, поврежден один гараж и 58 автомобилей.