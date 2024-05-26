https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов

Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов - РИА Новости, 26.05.2024

Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за медленную и неорганизованную работу по ликвидации... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:29

2024-05-26T22:29

2024-05-26T22:43

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белгородская область

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БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за медленную и неорганизованную работу по ликвидации последствий украинских обстрелов, об этом говорится в его Telegram-канале.Губернатор вместе с замглавы горадминистрации Василием Голиковым, замгубернатора Владимиром Базаровым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым проверили ход восстановительных работ в Белгороде после недавнего обстрела со стороны Украины."К сожалению, замечаний много. Практически не выставлено оцепление. Увидел, что любопытные мальчишки близко подходят к разрушенным зданиям, где разбросаны осколки стекла и "на честном слове" держатся поврежденные бетонные плиты. Обрушение может произойти даже из-за малейшего ветра, что очень опасно. И взрослых рядом нет", — написал Гладков.По словам главы области, строительные организации не приступили к демонтажу и восстановлению поврежденных домов даже спустя 14 часов после обстрела. Жители домов остаются без четких инструкций о том, куда и к кому им обращаться. Также не были подготовлены мусорные контейнеры для вывоза большого количества строительного мусора. В результате весь этот мусор остается лежать на улицах, создавая опасность, в том числе, для детей, подчеркнул губернатор."Совершенно очевидно, что администрация города Белгорода все эти моменты не отработала и не смогла в выходной день начать восстановительные работы. Поэтому сейчас будем подстраховывать действиями правительства области в лице министерства ЖКХ и министерства строительства. Владимир Васильевич вызывает строителей, а Алексей Николаевич контролирует качество восстановительных работ", — отметил Гладков.По информации губернатора, вечером 25 мая система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду. В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека. Различные разрушения выявлены в 162 квартирах 29 многоквартирных домов, на пяти социальных объектах и трех хозяйствующих субъектах, поврежден один гараж и 58 автомобилей.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

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