https://ria.ru/20240526/belgorod-1948383547.html
Молодожены рассказали, как при обстреле Белгорода прятались в укрытии
Молодожены рассказали, как при обстреле Белгорода прятались в укрытии - РИА Новости, 26.05.2024
Молодожены рассказали, как при обстреле Белгорода прятались в укрытии
Молодожены Алексей и Дарья, отмечающие свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, рассказали РИА Новости, как при обстреле города прятались в укрытии и видели... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:25
2024-05-26T00:25
2024-05-26T01:25
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сБЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Молодожены Алексей и Дарья, отмечающие свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, рассказали РИА Новости, как при обстреле города прятались в укрытии и видели разрушения от прилетов. Вечером в субботу Белгород в очередной раз был обстрелян со стороны ВСУ. Корреспондент РИА Новости услышала не менее 20 взрывов во время вечернего сигнала ракетной опасности. После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть следы разрушений. Так, корреспондент заметила горящую крышу двухэтажного таунхауса в поселке Дубовое, который находится практически в самом Белгороде. Крышу тушат пожарные. Разрушена остановка. Также пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, там выбиты окна. Также выбиты окна, посечен фасад аптеки рядом, осколками побило машины на парковке. Вокруг много взволнованных людей. В этом же доме, в пристройке, находится ресторан. В нем вечером в субботу празднуют свадьбу. Молодожены Алексей и Дарья рассказали РИА Новости, что сигнал ракетной опасности застал их, когда они вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. "Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки", - рассказала Дарья. Алексей отметил, что это была вторая ракетная опасность за время празднования. Перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж о том, как действовать в случае ракетной опасности – как себя вести и где прятаться. "Они действовали оперативно. Музыку выключили и сразу нас попрятали. Молодцы", - сказал жених. При этом молодожены отметили, что слышали грохот с другой стороны дома, но ничего не видели. Другой очевидец, Александр, рассказал РИА Новости, что видел, как "скорая" увозит двоих пострадавших – мужчину и девушку. "Подошли посмотреть, а их уже перевязывают врачи, на "скорой" увезли. У девушки нога и голова была поранена, у мужчины – затылок", - сказал собеседник. Рядом плакали две женщины. Очевидцы рассказали РИА Новости, что у них пострадал кто-то близкий, его увезли на "скорой".
https://ria.ru/20240525/udary-1948345585.html
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934654046.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область
Молодожены рассказали, как при обстреле Белгорода прятались в укрытии
Молодожены Алексей и Дарья рассказали, как прятались при обстреле Белгорода
сБЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Молодожены Алексей и Дарья, отмечающие свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, рассказали РИА Новости, как при обстреле города прятались в укрытии и видели разрушения от прилетов.
Вечером в субботу Белгород в очередной раз был обстрелян со стороны ВСУ. Корреспондент РИА Новости услышала не менее 20 взрывов во время вечернего сигнала ракетной опасности.
После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть следы разрушений. Так, корреспондент заметила горящую крышу двухэтажного таунхауса в поселке Дубовое, который находится практически в самом Белгороде. Крышу тушат пожарные. Разрушена остановка. Также пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, там выбиты окна. Также выбиты окна, посечен фасад аптеки рядом, осколками побило машины на парковке. Вокруг много взволнованных людей.
В этом же доме, в пристройке, находится ресторан. В нем вечером в субботу празднуют свадьбу. Молодожены Алексей и Дарья рассказали РИА Новости, что сигнал ракетной опасности застал их, когда они вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.
"Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки", - рассказала Дарья.
Алексей отметил, что это была вторая ракетная опасность за время празднования. Перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж о том, как действовать в случае ракетной опасности – как себя вести и где прятаться. "Они действовали оперативно. Музыку выключили и сразу нас попрятали. Молодцы", - сказал жених.
При этом молодожены отметили, что слышали грохот с другой стороны дома, но ничего не видели. Другой очевидец, Александр, рассказал РИА Новости, что видел, как "скорая" увозит двоих пострадавших – мужчину и девушку.
"Подошли посмотреть, а их уже перевязывают врачи, на "скорой" увезли. У девушки нога и голова была поранена, у мужчины – затылок", - сказал собеседник.
Рядом плакали две женщины. Очевидцы рассказали РИА Новости, что у них пострадал кто-то близкий, его увезли на "скорой".