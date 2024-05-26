Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США

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Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России
Боевая работа артдивизиона ЦВО . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Энергетическая политика президента США Джо Байдена помогла России, заявил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в эфире Fox News.
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — сказал он.
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — сказал он.
Губернатор добавил, что такой подход Байдена нанес ущерб американской энергетической промышленности, привел к инфляции внутри страны и опустошил стратегический нефтяной резерв США.
"Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил Бергам.
Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации Байдена.
"Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил Бергам.
Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации Байдена.