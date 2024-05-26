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Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США - РИА Новости, 26.05.2024
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09:20 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html
Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США
Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США - РИА Новости, 26.05.2024
Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:20
2024-05-26T09:20
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Энергетическая политика президента США Джо Байдена помогла России, заявил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в эфире Fox News. "Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — сказал он. Губернатор добавил, что такой подход Байдена нанес ущерб американской энергетической промышленности, привел к инфляции внутри страны и опустошил стратегический нефтяной резерв США. "Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил Бергам. Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации Байдена.
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в мире, россия, сша, киев, джо байден
В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден
Союзник Киева. Россия получила неожиданную помощь, заявили в США

Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Энергетическая политика президента США Джо Байдена помогла России, заявил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в эфире Fox News.

"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — сказал он.
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Губернатор добавил, что такой подход Байдена нанес ущерб американской энергетической промышленности, привел к инфляции внутри страны и опустошил стратегический нефтяной резерв США.

"Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил Бергам.

Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации Байдена.
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