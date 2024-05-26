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МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024
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22:10 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/avariya-1948499865.html
МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом
МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024
МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом
Тридцать девять человек ранены, десять погибли в ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции, сообщил глава МВД Али Ерликая. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:10
2024-05-26T22:10
в мире
мерсин (провинция)
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Тридцать девять человек ранены, десять погибли в ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции, сообщил глава МВД Али Ерликая. Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о 11 погибших и более 30 раненых. "Пассажирский автобус, следовавший из Диярбакыра в Стамбул, столкнулся с 2 легковыми автомобилями и 1 грузовиком на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус провинции Мерсин. По предварительным данным, к сожалению, погибли 10 человек, 39 ранены. Мои соболезнования нашему народу", - написал Ерликая в соцсети Х.
https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943603893.html
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в мире, мерсин (провинция), турция, диярбакыр
В мире, Мерсин (провинция), Турция, Диярбакыр
МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом

МВД Турции: в ДТП на юго-востоке страны погибли 10 человек, 39 пострадали

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП с участием автобуса в Турции
Место ДТП с участием автобуса в Турции
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП с участием автобуса в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Тридцать девять человек ранены, десять погибли в ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции, сообщил глава МВД Али Ерликая.
Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о 11 погибших и более 30 раненых.
"Пассажирский автобус, следовавший из Диярбакыра в Стамбул, столкнулся с 2 легковыми автомобилями и 1 грузовиком на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус провинции Мерсин. По предварительным данным, к сожалению, погибли 10 человек, 39 ранены. Мои соболезнования нашему народу", - написал Ерликая в соцсети Х.
ДТП на автостраде Анкара — Нигде
В Турции опрокинулся автобус, есть погибшие
3 мая, 06:45
 
В миреМерсин (провинция)ТурцияДиярбакыр
 
 
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