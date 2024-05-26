https://ria.ru/20240526/avariya-1948465935.html
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 26.05.2024
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек
Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализированы, из них двое - несовершеннолетние, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:20
2024-05-26T17:20
2024-05-26T17:25
происшествия
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализированы, из них двое - несовершеннолетние, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием. В результате пострадали восемь человек, среди которых четверо несовершеннолетние. Их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести. "Госпитализированы женщины 1954, 1973 годов рождения, две несовершеннолетние 2010 года рождения", - рассказал РИА Новости Дужик. Он добавил, что еще один пострадавший 1999 года рождения от медпомощи отказался.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html
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происшествия, новокузнецк
Происшествия, Новокузнецк
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали 4 человек, включая подростков
КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализированы, из них двое - несовершеннолетние, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием. В результате пострадали восемь человек, среди которых четверо несовершеннолетние. Их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.
"Госпитализированы женщины 1954, 1973 годов рождения, две несовершеннолетние 2010 года рождения", - рассказал РИА Новости Дужик.
Он добавил, что еще один пострадавший 1999 года рождения от медпомощи отказался.