https://ria.ru/20240526/avariya-1948465935.html

После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек

После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 26.05.2024

После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырех человек

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализированы, из них двое - несовершеннолетние, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:20

2024-05-26T17:20

2024-05-26T17:25

происшествия

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе госпитализированы, из них двое - несовершеннолетние, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием. В результате пострадали восемь человек, среди которых четверо несовершеннолетние. Их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести. "Госпитализированы женщины 1954, 1973 годов рождения, две несовершеннолетние 2010 года рождения", - рассказал РИА Новости Дужик. Он добавил, что еще один пострадавший 1999 года рождения от медпомощи отказался.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html

новокузнецк

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происшествия, новокузнецк