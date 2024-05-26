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Глава района в Омской области попал в аварию - РИА Новости, 26.05.2024
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15:48 26.05.2024 (обновлено: 16:03 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/avariya-1948454640.html
Глава района в Омской области попал в аварию
Глава района в Омской области попал в аварию - РИА Новости, 26.05.2024
Глава района в Омской области попал в аварию
Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:48
2024-05-26T16:03
происшествия
авто
полтавский район
омская область
виталий хоценко
гибдд мвд рф
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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий Хоценко и областное УМВД. По информации областного УМВД, ДТП произошло днем 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка Полтавского района Омской области. По информации ведомства, водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Иж-2717-220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Водитель автомобиля Иж позже обратился в больницу. "Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", - написал губернатор. Как уточнили в пресс-службе областной полиции, возбуждены административные дела "за оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения". "В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения водителя", - добавили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, авто, полтавский район, омская область, виталий хоценко, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Полтавский район, Омская область, Виталий Хоценко, ГИБДД МВД РФ
Глава района в Омской области попал в аварию

Глава района в Омской области Милашенко попал в аварию, никто не пострадал

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиМесто ДТП в Полтавском районе Омской области. 25 мая 2024
Место ДТП в Полтавском районе Омской области. 25 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
Место ДТП в Полтавском районе Омской области. 25 мая 2024
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий Хоценко и областное УМВД.
По информации областного УМВД, ДТП произошло днем 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка Полтавского района Омской области. По информации ведомства, водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Иж-2717-220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Водитель автомобиля Иж позже обратился в больницу.
"Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", - написал губернатор.
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, возбуждены административные дела "за оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения".
"В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения водителя", - добавили в пресс-службе ведомства.
Место ДТП в Омской области. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
16 марта, 22:27
 
ПроисшествияАвтоПолтавский районОмская областьВиталий ХоценкоГИБДД МВД РФ
 
 
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