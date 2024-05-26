Глава района в Омской области попал в аварию
Глава района в Омской области Милашенко попал в аварию, никто не пострадал
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиМесто ДТП в Полтавском районе Омской области. 25 мая 2024
Место ДТП в Полтавском районе Омской области. 25 мая 2024
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий Хоценко и областное УМВД.
По информации областного УМВД, ДТП произошло днем 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка Полтавского района Омской области. По информации ведомства, водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Иж-2717-220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Водитель автомобиля Иж позже обратился в больницу.
"Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", - написал губернатор.
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, возбуждены административные дела "за оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения".
"В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения водителя", - добавили в пресс-службе ведомства.
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
16 марта, 22:27