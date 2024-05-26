https://ria.ru/20240526/avariya-1948454640.html

Глава района в Омской области попал в аварию

Глава района в Омской области попал в аварию - РИА Новости, 26.05.2024

Глава района в Омской области попал в аварию

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:48

2024-05-26T15:48

2024-05-26T16:03

происшествия

авто

полтавский район

омская область

виталий хоценко

гибдд мвд рф

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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в ДТП, после чего покинул место аварии, пострадавших нет, сообщили губернатор региона Виталий Хоценко и областное УМВД. По информации областного УМВД, ДТП произошло днем 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка Полтавского района Омской области. По информации ведомства, водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Иж-2717-220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте. Водитель автомобиля Иж позже обратился в больницу. "Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия", - написал губернатор. Как уточнили в пресс-службе областной полиции, возбуждены административные дела "за оставление места дорожно-транспортного происшествия" и "за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения". "В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения водителя", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240316/dtp-1933571992.html

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происшествия, авто, полтавский район, омская область, виталий хоценко, гибдд мвд рф