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Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.05.2024
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие
Житель Курской области получил контузию в результате атаки украинского дрона, еще одна женщина ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:02
2024-05-26T13:02
2024-05-26T13:40
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
глушковский район
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Житель Курской области получил контузию в результате атаки украинского дрона, еще одна женщина ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам врио губернатора, еще один коптер атаковал работающую на полях технику в соседнем селе Гордеевка. Там механизаторы не пострадали, но повреждено два трактора.Смирнов пообещал, что собственникам помогут с ремонтом имущества.Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, добавил врио губернатора. Там получила ранение местная жительница, ее госпитализировали в районную больницу. ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.
https://ria.ru/20240526/udary-1948402913.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Глушковский район
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие
Смирнов: украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Житель Курской области получил контузию в результате атаки украинского дрона, еще одна женщина ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале
.
"В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.
По словам врио губернатора, еще один коптер атаковал работающую на полях технику в соседнем селе Гордеевка. Там механизаторы не пострадали, но повреждено два трактора.
Смирнов пообещал, что собственникам помогут с ремонтом имущества.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, добавил врио губернатора. Там получила ранение местная жительница, ее госпитализировали в районную больницу.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.