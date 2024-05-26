https://ria.ru/20240526/ataka-1948432335.html

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.05.2024

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавшие

Житель Курской области получил контузию в результате атаки украинского дрона, еще одна женщина ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:02

2024-05-26T13:02

2024-05-26T13:40

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

глушковский район

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Житель Курской области получил контузию в результате атаки украинского дрона, еще одна женщина ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам врио губернатора, еще один коптер атаковал работающую на полях технику в соседнем селе Гордеевка. Там механизаторы не пострадали, но повреждено два трактора.Смирнов пообещал, что собственникам помогут с ремонтом имущества.Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, добавил врио губернатора. Там получила ранение местная жительница, ее госпитализировали в районную больницу. ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.

https://ria.ru/20240526/udary-1948402913.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район