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Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении - РИА Новости, 26.05.2024
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17:41 26.05.2024 (обновлено: 17:42 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html
Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении
Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении - РИА Новости, 26.05.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении
Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:41
2024-05-26T17:42
в мире
армения
россия
ереван
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе."Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она отметила, что Россия искренне сопереживает армянскому народу в связи со стихийным бедствием и желает выздоровления пострадавшим."Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения", - рассказала Захарова.Она подчеркнула, что руководство центра в контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях.
https://ria.ru/20240526/telo-1948468292.html
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в мире, армения, россия, ереван, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении

Захарова: Россия искренне сопереживает народу Армении из-за стихийного бедствия

© Edik SimonyanПоследствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
© Edik Simonyan
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.
На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе.
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"Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что Россия искренне сопереживает армянскому народу в связи со стихийным бедствием и желает выздоровления пострадавшим.
"Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения", - рассказала Захарова.
Она подчеркнула, что руководство центра в контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях.
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В миреАрменияРоссияЕреванМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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