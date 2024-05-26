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Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией протеста - РИА Новости, 26.05.2024
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15:10 26.05.2024 (обновлено: 15:51 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948450478.html
Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией протеста
Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией протеста - РИА Новости, 26.05.2024
Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией протеста
Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого должен состояться митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:10
2024-05-26T15:51
в мире
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого должен состояться митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские кордоны стоят у всех входов в здание на площади Республики. Туда же направляется лидер движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Как заявил архиепископ ранее, запланированная на сегодня акция протеста состоится, несмотря на наводнение на севере страны, в том числе в Тавушской области. Но жителей пострадавших от стихии районов Галстанян призвал не приезжать на митинг.Массовые митинги проходят в Ереване с 9 мая. Их участники требуют отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку. Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
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РИА Новости
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Полиция у здания правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна
Полиция оцепила в Ереване здание правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна.
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в мире, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией протеста

В Ереване оцепили здание правительства перед протестом об отставке Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого должен состояться митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские кордоны стоят у всех входов в здание на площади Республики. Туда же направляется лидер движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Как заявил архиепископ ранее, запланированная на сегодня акция протеста состоится, несмотря на наводнение на севере страны, в том числе в Тавушской области. Но жителей пострадавших от стихии районов Галстанян призвал не приезжать на митинг.
Массовые митинги проходят в Ереване с 9 мая. Их участники требуют отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.
Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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В миреНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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